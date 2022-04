Ce a pățit Emily Burghelea, în miez de noapte! Soțul a dat-o de gol, la un an de când a devenit mamă: „Are pofte!”

In articol:

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi au devenit părinți în urmă cu un an. Ei bine, însă, nu cu foarte mult timp în urmă, partenerul de viață al blondinei a postat o filmare în mediul online, care i-a cam pus pe

gânduri pe fanii de pe rețelele de socializare, asta pentru că tânărul a surprins-o pe mama fetiței lui într-o ipostază inedită.

Mai precis, cei doi au mers la o serie de cumpărături la un magazin alimentar, iar dialogul celor doi din drumul lor spre casă a stârnit, fără doar și poate, interesul urmăritorilor de pe Instagram.

Care a fost discuția dintre Emily și Andrei, după ce s-au întors de la cumpărături

Seara, destul de târziu, pe o vreme destul de neprietenoasă, Emily Burghelea și Andrei, partenerul de viață al blondinei, au mers la o serie de cumpărăturii la un magazin alimentar, tânărul susținând că mama fiicei lui are pofte. Ei bine, în drum spre casă, cei doi parteneri au vorbit despre acest aspect, iar bărbatul a întrebat-o de câteva ori pe Emily de ce are pofte.

Așadar, Emily Burghelea a răspuns la întrebarea soțului ei, spunând că are poftă de brânză cu ceapă, însă Andrei i-a atras atenția blondinei, spunându-i că în punga de cumpărături sunt mai multe alimente. Cu toate acestea, de precizat este că, dialogul dintre cei doi a fost unul în spirit de glumă, pentru a-și amuza urmăritorii de pe rețelele de socializare, mai ales că până în acest moment Andrei și Emily nu au făcut nicio declarație privind acest subiect.

„Andrei: Pe noi așa ne apucă, seara, pe ploaie... pofte. Emily, de ce ai pofte?

Emily: Ce?

Andrei: De ce ai pofte?

Emily: De brânză cu ceapă.

Andrei: Foarte bine! Hai să mergem să gătim brânză cu ceapă, dar aici mai sunt și alte chestii.

Emily: Mi-am luat să fie că cine știe cînd mai ieșit, dacă se întâmplă momentul prielnic.”, a fost dialogul celor doi în drum spre casă.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Cum au ales cei doi părinți numele fiicei lor

Emily Burghelea și Andrei au devenit părinți în urmă cu un an, iar când a venit momentul să aleagă numele fiicei lor, cei doi nu au stat deloc pe gânduri. Astfel, blondina și partenerul ei s-au decis asupra numelui Amedea, care nu a fost o hotărâre întâmplătoare, ci un semn, deoarece Andrei a visat acest lucru, pe vremea când Emily era însărcinată în cinci săptămâni, atunci când cei doi părinți nici măcar nu știau sexul bebelușului.

„Amedea- Iubire de Dumnezeu 🌸 Numele ei a fost ales de @iubitul_lui_emily cand eram insarcinata in doar 5 saptamani. Desi la doar 5 saptamani nu ai cum sa stii in mod normal daca bebelusul este fetita sau baietel, noi am stiut! 💘 Amedea i s-a aratat in vis lui Andrei, a vazut-o limpede! A vazut o fetita frumoasa cu ochi caprui, mari si rotunzi care i-a zambit si i-a sarit in brate. 💞 In ziua respectiva am stiut amandoi ca Dumnezeu ne-a binecuvantat cu o fetita, exact cum ne doream din tot sufletul amandoi! 💝 I-am pus numele Amedea, inseamna Iubire de Dumnezeu! 💘 Este facuta din iubire si cu iubire de Dumnezeu ne dorim sa-i fie incununata viata! 🙏🏼 Ne-am dorit-o si Dumnezeu nu a intarziat sa ne-o dea! La doar 2 saptamani de cand am luat decizia ca vrem sa avem un copilas, Dumnezeu ne-a trimis-o pe Amedea! 💝 Este un nume cu o puternica incarcatura emotionala ce speram ca-i va fi calauza in viata!”, a povestit Emily Burghelea, pe pagina ei de Instagram.

Emily Burghelea, Andrei și fiica lor [Sursa foto: Instagram]