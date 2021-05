Ce a pățit Irina Fodor după filmările la „Asia Express”! Cum s-a afișat prezentatoarea TV pe rețelele de socializare

In articol:

Irina Fodor a plecat pe „Drumul Împăraților”, în sezonul 4 al show-ului „Asia Express”, dar nu în postura de concurent, ci în cea de prezentatoare, în locul Ginei Pistol.

Filmările au început de mai bine de o săptămână, iar nu numai concureții resimt greutățile emisiunii, ci și soția lui Răzvan Fodor, care și-a șocat fanii de pe rețelele de socializare. Iată ce imagine a postat pe pagina personală de Instagram!

Irina Fodor[Sursa foto: Instagram]

Irina Fodor și-a șocat fanii de pe rețelele de socializare. Ce a pățit după lungile filmări de la Asia Express

Prezentatoarea TV a luat pe toată lumea prin surpindere cu una dintre imaginile pe care le-a postat la InstaStory. Irina Fodor s-a afișat cu pielea arsă din cauza sorelui arzător din Turcia. Se pare că orele de filmare îndelungate și-au spus cuvântul, iar vremea călduroasă și-a lăsat amprenta pe trupul soției lui Răzvan Fodor, care are tot brațul roșu. Aceasta a făcut și haz de necaz: „M-am gândit să port puțin roșu azi...Ce să mai, se înginge treaba la Asia Express”, a scris frumoasa prezentatoare în dreptul imaginii.

Chiar cu puțin timp înainte de a pleca pe „Drumul împăraților, Irina Fodor mărturisea că în bagajul de plecare a pus tot ce are nevoie, de la haine groase la cele foarte subțiri, dar se pare că a uitat și un lucru esențial: crema cu factor de protecție solară, care ar fi protejat-o de razele puternice ale soarelui.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Răzvan Fodor „plânge” după soția lui pe rețelele de socializare: „Suntem cam terminați fără tine”. Filmările la noul sezon „Asia Express” au început de doar cinci zile

„Mai sunt doar câteva zile până la plecare, și am început să îmi fac bagajul: am haine pentru temperaturi de maximum 10 grade, dar și haine pentru 50 de grade. Pălării, eșarfe, trusa de make up, accesorii…toate sunt împrăștiate prin dormitor, trollerul stă cu gura căscată la mine și se întreabă dacă am cu adevărat de gând să înghesui toate bulendrele alea în el”, povestea Irina Fodor pe blogul personal, înainte de a pleca la „Asia Express”.

Camera de hotel a Irinei Fodor a fost inundată

Se pare că deși nu este concurentă și are cazare asigurată din partea producătorilor, Irina Fodor nu este ocolită de ghinioane. În urmă cu circa o săptămână, când se pregătea pentru filmări a descoperit că întreaga baie din hotel era inundată. Scurgerile s-au produs chiar prin tavan, mai exact pe la corpul de iluminat.

Gina Pistol, nerăbdătoare să vadă ce se întâmplă în noul sezon „Asia Express”: „Sunt foarte curioasă, abia acum îi pot înțelege pe fani”

„M-ai inundat, vecine, și noi trebuie să plecăm în cursă. Așa ceva... Doamen ferește! E tradiția aia cu ploaia care aduce belșug, noroc, fericire?! Dar cu o inundație în hotel ce se întâmplă, care e superstiția cu o inundație în camera de hotel?”, a întrebat sarcastic Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Irina Fodor [Sursa foto: Instagram]