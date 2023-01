Ce a pățit Mihai Mitoșeru, după ce a aflat că mama lui trebuie să se opereze pe creier?! Abia acum a avut putere să povestească asta: „Am apelat la un psiholog, am fost și la duhovnic”

In articol:

Mihai Mitoșeru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de la noi din țară. Vedeta a trecut prin clipe dificile de-a lungul vieții, însă ceea ce l-a făcut să cedeze a fost momentul în care mama sa a trebuit să se opereze pe creier.

Mihai Mitoșeru, în depresie, după ce mama sa a fost operată pe creier

Mihai Mitoșeru a avut mai multe perioade dificile de-a lungul vieții, atât în viața de familie, cât și în plan sentimental. Cu toate acestea, anul 2020 a fost cu adevărat greu pentru el, întrucât mama sa a fost operată pe creier, pentru înlăturarea unui meningiom.

Din cauza stresului și fricii de a nu se întâmpla ceva grav, Mihai Mitoșeru a intrat în depresie. Prezentatorul descrie acea perioadă ca fiind una în care nu mai găsea motiv pentru care să trăiască. Prezentatorul slăbise foarte mult și nu putea dormi, însă a avut puterea de a cere ajutorul unui specialist.

„ A fost momentul în care mama a avut nevoie de acea intervenție chirurgicală pe creier și am avut o perioadă de depresie, pentru că mi-am dat seama că daca se întâmplă ceva cu ea voi rămâne singur pe lume. Am slăbit 13 kilograme, nu puteam să dorm, să fac nimic, aveam senzația că nu mai am pentru ce și de ce să trăiesc. Dar am reușit să depășesc acel moment, am avut parte și de ajutor specializat, am apelat la un psiholog, am fost și la duhovnic”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, pentru unica.ro.

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

Citește și: Acasă la Mihai Mitoșeru. Imagini în premieră din “casa de burlac”: “Arată așa datorită fostei soții”| EXCLUSIV

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Facebook]

Mihai Mitoșeru nu este într-o relație

Prezentatorul TV a avut parte de eșecuri în viața sentimentală, iar acum a mărturisit că nu este într-o relație cu nimeni, deși susține că este foarte grea singurătatea și ar avea nevoie de cineva lângă el.

Mihai Mitoșeru a fost căsătorit cu Noemi Dragomir timp de 14 ani, însă s-a ajuns la divorț din cauza neînțelegerilor de cuplu, deși acum, regretă separarea de aceasta.

Citește și: Cea mai mare frică a lui Mihai Mitoșeru. La ce se gândește de fiecare dată cu groază: "Mi-am asumat"

„ Foarte multe lucruri neadevărate s-au spus în cei peste douăzeci de ani de când apar pe micul ecran. Nici nu le mai știu, am fost cuplat cu niște fete pe care nici măcar nu le cunoșteam și nici nu le cunosc. În ambele relații, am fost foarte deschiși, nu ne umblam în telefoane, nu au existat momente de îndoială. Eram geloși, dar nu absurzi. În momentul în care iubești pe cineva și acel cineva te iubește, îndoială nu își are locul. Dacă apare, atunci cei doi nu mai au de ce să stea împreună.

La un moment dat am crezut că e bine să fii singur, că este bine să trăiești singur, că nu ai nevoie de cineva lângă tine, dar nu este deloc așa. Este foarte greu să fii singur, cel puțin pentru mine.”, a mai spus Mihai Mitoșeru, pentru sursa citată mai sus.