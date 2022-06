Ce a pățit Monica Tatoiu, după ce a ținut ”dieta balerinelor”? Totul s-a întâmplat cu 4 ani în urmă: „E o chestie rapidă”

In articol:

În urmă cu patru ani, Monicăi Tatoiu i-a fost recomandată ”dieta balerinelor” pentru a slăbi rapid. Ei bine, la momentul respectiv, aceasta nu s-a abătut în niciun fel de la regulile ce le impunea respectivul plan alimentar și a slăbit chiar și un kilogram pe zi, însă nu se aștepta în niciun fel la ceea ce avea să se întâmple.

Mai precis, femeia a început să se îngrașe chiar mai mult decât slăbise, motiv pentru care întreaga experiență i-a lăsat un gust amar.

„Dieta Balerinei mi-a dat-o cineva pentru persoanele care merg neapărat la o nuntă, la un botez. Slăbești trei sau patru kilograme, nici nu mai știu, am ținut-o acum patru ani. M-am îngrășat mai mult decât am slăbit. E o chestie rapidă, ca să intri într-o rochie, să nu dai încă 500-600 de lei pe rochie”, a spus Monica Tatoiu, pentru un post TV.

Monica Tatoiu și-a făcut propriul plan alimentar

De ceva timp, Monica Tatoiu și-a făcut un plan alimentar de la care nu se abate sub nicio formă, mai ales după experiențele trăite cu numeroase diete. Astfel, femeia a reușit să aibă un stil de viață sănătos, iar regimul este bazat pe fructe, legume, proteine și fibră.

În acest mod, Monica Tatoiu reușește să se și mențină, motiv pentru care în doi ani a pus un singur kilogram.

„Sunt niște principii care se bazează și pe consecvența ta. De trei ori pe zi, mănânci din 5 în 5 ore, în 30% din farfurie trebuie să fie legume, 30% trebuie să fie proteine, 30% fructe și 10% fibră. E important să bei 3 litri de apă pe zi și să nu mănânci cu 2 ore înainte să te culci. Așa am pus doar un kilogram în 2 ani”, a completat Monica Tatoiu.

Sinceră din fire, Monica Tatoiu a dezvăluit și când a avut cea mai mare greutate din viața sa, spunând că la un moment dat ajunsese să cântărească nici mai mult, nici mai puțin de 86 de kilograme.

„Cele mai multe kilograme le-am avut după ce am născut, 25 kg am luat la 40 de ani. Am fost în Africa de Sud și am probat rochiile pe care le mai aveam, dar nu-mi mai veneau și atunci am zis „gata!”. Aveam 86 de kilograme”, a declarat femeia de afaceri.

Monica Tatoiu