Ce a pățit o turistă româncă în vacanță în Albania întrece orice imaginație. Femeia nu se va mai întoarce în această țară: „Prima și ultima dată când vin”

O turistă româncă a plecat în vacanță în Albania cu intenția de a se relaxa și de a se bucura de serviciile plătite, însă sejurul i-a lăsat un gust amar, plecând de acolo cu gândul că nu va mai reveni în acel loc.

Ce a pățit, de fapt, femeie?

Turista și-a povestit întreaga experiență neplăcută în mediul online, concluzionând că nu va mai avea de gând să se reîntoarcă din cauză că a plătit anumite servicii de care, în realitate, nu a beneficiat. Vacanța s-a desfășurat în pensiunea Vlore din Albania.

Turistă româncă, nemulțumită de vacanța în Albania

Mai exact, turista româncă susține că nu a primit serviciile pentru care a plătit inițial.

Și-a dorit să aibă parte de o cameră cu vedere la mare, o plajă amenajată vis-a-vis de hotel, dar și de o parcare. Foarte dezamăgită de ceea ce a primit în locul celor pentru care a scos bani din buzunar, a promis că nu va mai călca în Albania, mai ales că și-a dorit să aibă parte de un confort sporit, pentru care a scos bani frumoși din buzunar.

„Tocmai am ajuns în Vlore… Plătit cameră cu vedere la mare, parcare privată și plaja amenajat vis-a-vis de hotel…. Primit cameră în spatele hotelului, cu vedere la un hotel în construcție, există patru locuri de parcare pe stradă în fața hotelului pentru toți cei cazați în hotel și plaja nu mai e, că e șantier. Deci nu am făcut economie. Mare deziluzie, mare supărare… Noroc că am luat doar trei nopți aici și alte patru în Ksamil. Concluzia: prima impresie contează pentru mine, așadar e prima și ultima dată când vin în vacanță în Albania”, a spus turista româncă.

Cum au reacționat ceilalți turiști

Povestea turistei românce a atras după sine o mulțime de comentarii, internauții exprimându-și propriile impresii despre experiențele trăite în această țară. Printre aceștia s-a numărat și un consilier de la Ambasada Albaniei în România, Jonian Molla, care și-a expus propriul punct de vedere despre postarea româncei. Mai mult decât atât, a transmis că Albania este o țară foarte primitoare și că nu ar trebui să-i fie pusă o etichetă pe baza unei singure experiențe neplăcute.

„Albania nu poate fi reprezentată de un neserios sau neserioasă care v-a dat țeapă din Booking. Așa că vă rog nu mai puneți asemenea postări și vă rog nu etichetați o țară întreagă”, a scris el.