Ce a pățit Simona Gherghe în vacanța în care se află cu soțul și copiii?! Au fost momente de maximă tensiune: „Inima i s-a oprit. Se aude doar defibrilatorul”. A povestit totul, la scurt timp după ce s-a mai liniștit

Simona Gherghe a plecat departe de agitația urbană, alături de familia sa, într-o vacanță bine meritată peste hotare, mai precis în Grecia. Ei bine, însă, un moment tragic care a avut loc chiar sub ochii ei a făcut-o să transmită un mesaj sfâșietor urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea TV a fost martoră pe plaja din Grecia la un eveniment nefericit, iar aceasta a dorit să le reamintească, din nou, tuturor că viața este extrem de fragilă.

Mesajul sfâșietor transmis de Simona Gherghe, direct din vacanță

Simona Gherghe a plecat alături de familia sa într-o vacanță în Grecia, însă într-o zi, atunci când se aflau la plajă, cu toții au fost martorii unui eveniment tragic, atunci când o femeie și-a dat ultima suflare la mare.

Prezentatoarea TV a văzut totul cu ochii ei, povestind pe îndelete întâmplarea care a făcut-o să își dea seama de cât de fragilă este viața, lucru pe care a dorit să îl reamintească și celor ce o urmăresc în mediul online.

„Viata e ca un pana in bataia vantului. Atat de fragila. Intr-o dimineata, o femeie si-a intalnit moartea in mare. Intr-o zi de sambata, zi senina si calda, cu un vant usor. Grecoaica intra in mare, asa cum o face de cand lumea. Pe aceeasi plaja, intr-un ritual al vietii calme si linistite.

Azi, inima i s-a oprit in mare… Minute in sir, plaja nu a mai respirat. O tacere grea, ca acele clipe cand femeia se agata de viata. Salvatorii o resusciteaza, femeile lacrimeaza pe margine, isi frang mainile, barbatii dau sezlongurile la o parte, copiii isi opresc balaceala si joaca. Se aude doar defibrilatorul si un numarat in limba greaca. Secundele trec greu. E doar vant. Mai sunt si valurile. Si asteptarea. Respira. Respira… ii vad burta ridicandu-se sacadat. Respira… Apoi ambulanta, vuietul care taie linistea. A plecat. Oamenii se scutura, parca, de povestea asta. E ca un cosmar. Dar viata e aici, acum. Usor, usor, plaja se anima din nou. Copiii alearga spre mare, se aud iar rasete si pleoscait de apa, salmavarii care mai devreme luptau cu moartea, acum pescuiesc o meduza colorata. Un baiat imparte cafele. Bate vantul si valurile se sparg usor de mal. E viata, e aici, e acum. Viata asta atat de fragila…”, a scris Simona Gherghe, pe pagina personală de Instagram.

Simona Gherghe aștepta cu nerăbdare vacanța

Atunci când s-au finalizat filmările pentru emisiunea matrimonială pe care o modera, Simona Gherghe și-a anunțat fanii că se bucură la maxim că în sfârșit acest moment a venit, acela de a intra în vacanță, căci aștepta cu nerăbdare concediul în care și-a propus să facă multe lucruri, în special alături de familia ei.

„Carevasazica sunt in vacanta… Am vrut sa postez inca de ieri, dar am adormit lemn cu copiii. Eu inca astept vacanta, ca atunci cand eram la scoala si numaram zilele, cu bucuria si nerabdarea aia a lucrurilor si locurilor care vor veni, vara aia cu zile lungi si lenese, cu aroma de pepene si porumb fiert, cu nuci verzi, cu piele mirosind a mare si a sare, cu bagaje facute si desfacute, cu inghetata multa (aici se vor bucura copiii, pentru ei niciodata nu e de ajuns). Sunt in vacanta si, de azi, voi trai toate minunile astea!”, a scris Simona Gherghe, atunci când și-a început concediul.