Ce a postat Roxana Nemeș pe Facebook i-a șocat pe fani. Vedeta a revenit cu o explicație

In articol:

Roxana Nemeș și-a luat prin surprindere fanii cu o postare pe Facebook, în urmă cu câteva ore. Fanii au comentat imediat.

Roxana Nemeș, postare deplasată pe Facebook

Contul de Facebook al Roxanei Nemeș a fost spart[Sursa foto: Facebook]

Obișnuiți să posteze fotografii cu ea sau despre ea, fanii Roxanei Nemeș au avut uimirea să observe că vedeta a postat un video cu un joc, alături de descriere "uimitor". Imediat vedeta a revenit cu un comentariu si a clarificat situația: "Pagina mea a fost sparta! Nu bagati in seama postarile! Va rog!"

Citeste si: Roxana Nemeș, despre cum a avut de suferit relația cu iubitul ei după plecarea la Survivor România: „Mi-a demostrat că...”

Citeste si: Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Roxana Nemeș, despre problemele de sănătate

Roxana Nemeș a făcut parte din echipa faimoșilor la Survivor, dar a fost eliminată din motive medicale. Ajunsă în țară, ea a vorbit despre stările sale.

„Am niște pofte de zici că sunt gravidă. Cred că am înnebunit pe toată lumea acolo cu pizza. Din păcate trebuie să mai fac o serie de analize până să pot să mănânc acele lucruri.

Îmi vine să plâng că am plecat. Chiar am trăit asta. Sunt convinsă că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am avut amețeli.Eu nu mă știam cu problemele astea înainte, aveam alte probleme, dar nu cu bila.

Nu m-am gândit o secundă că de asta o să plec. M-am trezit într-o zi, am simțit în partea dreaptă... Am zis că nu bag în seamă. A doua zi din nou.

M-am speriat deja. A patra zi eram la ultimul joc și am strigat la colegii mei, iar în momentul ăla am simțit că m-a fulgerat. Am zis că nu e în regulă.

Citeste si: Roxana Nemeș de la Survivor România, în lacrimi la TV! Ce i-au spus medicii în Dominicană?! „Gata, te...”

Am cerut o ecografie, m-au băgat în spital și mi-au zis: Gata, te operăm.

Distribuie pe:







Am stat trei zile pe perfuzii. De asta eram și așa umflată. Cred că din cauza sărurilor din perfuzii. M-am transformat, eram speriată de mine. Din păcate, nu s-a mai putut. Nu mai am voie să fac efort și trebuia să țin în continuare dietă”, a spus Roxana Nemeș despre problemele de sănătate, la Teo Show.