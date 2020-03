Alex Abagiu și Radu Vlăduț au făcut echipă în Asia Express și deși nu au fost îndrăgiți de colegii lor, cei doi au făcut senzație în competiție. Dacă Radu era, până la momentul participării sale la show, un necunoscut, Alex Abagiu este make-up artistul preferat al vedetelor de la noi. (Vezi cine este Radu Vlăduț, prietenul lui Abagiu. Cu ce se ocupă)

”O să fie super interesant mai ales că pentru mine, lipsa de mâncare sau lipsa de somn sunt factorul de stres numărul unu. Când nu sunt mâncat așa cum trebuie sau nedormit, am reacții pe care nu știu cât de tare vă doriți să le vedeți. Cred că va fi neașteptat chiar și pentru noi. O să fim uimiți de ce ne așteaptă. Am nevoie de crema de față cu care sunt obișnuit, sunt alergic la pernele de hotel, călătoresc cu perna. Am întotdeauna o față de pernă în bagaj, indiferent ce ar fi și cum ar fi dacă nu îmi iau perna. Am primit mai nou o față de pernă cu fir de argint care este special gândită ca să nu iei eczeme și boli pe față, așa că pe aia o voi căra ca să fiu sigur. Vreau să știu că există un scut protector între mine și paiele sau bălegarul pe care urmează să dorm", a spus Alexandru Abagiu înainte de a pleca în aventura în Asia.

Și așa a fost, Abagiu a avut în bagajul său prețioasa față de pernă. Numai că, în noaptea în care partener de echipă le-a fost Irinel Columbeanu, Abagiu i-a cedat acestuia fața sa de pernă. După ce, Columbeanu a dormit cu capul pe aceasta, Abagiu a spus că nu a mai folosit-o până la întoarcerea acasă.

Cum s-au pregătit Radu și Alex Abagiu pentru Asia

Cei doi s-au pregătit intens pentru aventura lor extremă, s-au înfometat, au făcut exerciții, dar și-au făcut și numeroase tricouri haioase. Hainele pe care aceștia le poartă în timpul fiecărei curse nu sunt întâmplătoare, au fie mesaje motivaționale, fioe scene biblice sau pozele Vicăi Blochina și Daniela Crudu, cele două vedete care au participat înaintea lor la același show.

Radu și Alex Abagiu, eliminați de la Asia Express

Radu și Alex Abagiu au fost propuși mereu de clelealte echipe pentru jocul în care puteau fi eliminați. Asta și pentru că toți îi doreau afară din joc. Întorși acasă și întrebați când au fost eliminați de la Asia Express, Alex Abagiu și Radu Vlăduț au răspuns: ”Am avut tricouri pentru toată perioada, nu am rămas fără celebrele noastre tricouri înainte”.