Liviu Guta se intreaba si acum ce cauta femeia aceea in casa, goala

In articol:

Liviu Guță, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului, pe vlogul său, povestește tot felul de întâmplări care, de-a lungul timpului, i-au marcat viața.

”Eu fac vloguri pentru că îmi place să povestesc anumite lucruri din viața mea, anumite lucruri despre unii care mi-au făcut, într-un fel sau altul, rău și eu cred că este ceva normal, ca să știe lumea câte manevre și câte chestii mi s-au făcut de-a lungul timpului”, spune manelistul Liviu Guță. Și, printre poveștile pe care le-a destăinuit publicului său, Liviu Guță a povestit o întâmplare de-a dreptul șocantă, momentul în care a găsit în casă o femeie dezbrăcată.

”Prin 1990, tatăl meu a fost repartizat la mare. Și, atunci m-am dus și eu și fratele meu, Ovidiu, la mare, la Eforie Nord. Și erau niște căsuțe și stăteam acolo... L-am prins pe taică-miu, țin minte, când am mers acolo, în căsuță, era una dezbrăcată. Taică-miu era la muncă, ne-a lăsat el cheia undeva, și când am intrat era una dezbrăcată, o femeie în vârstă, dezbrăcată goală-goală în pat, acolo. Eu am rămas cu frate-miu mască. Noi nu ne-am dat seama că taică-miu era cu aia... Noi ne uitam la fundul lui aia. Și când am intrat înăuntru s-a trezit dânsa.

Liviu Guta a intrat in casa si a vazut o femeie dezbracata

”Măi copii, și s-a învelit...”, și noi am întrebat-o cine e. Se bîlbâia... Când a venit taică-miu a știu că noi am aflat despre femeia aia și ne spunea să nu zicem mamei, că femeia este inginera nu știu cum și patroana de aici, că nu a avut unde să doarmă, că el a dormit la muncă, ea acolo... Și i-am zis că era dezbrăcată, iar el mi-a spus că era așa pentru că e cald... Dar, cred eu, ce nenorocire a fost acolo...”, povestește Liviu Guță, amuzat de întâmplarea din copilărie prin care a trecut.

Liviu Guță, fanul lui Jador

Activ nevoie mare pe vloful său, Liviu Guță a vorbit și despre succesul lui Jador. ”Multă lume am observat că îl înjură și îl spurcă pe Jador, ceea ce este foarte urât din partea voastră. Nu îl cunosc personal pe Jador, dar având în vedere că este foarte iubit, înseamnă că fiecare cântăreț are dreptul la succes!”, spune Liviua Guț. Mai mult, el recunoaște că îl apreciază pe Jador. ”Jador mi se pare un solist nu bun-bun-bun-bun, dar își face treaba foarte bine. E muncitor, și-a clădit un viitor, a visat, tăceți naibii din gură, lăsați-l în pace, are succes, il iubiti, dar îl și urâți, care-i problema?”, a continuat Liviu Guță. În replică, primul comentariu pe canalul de Youtube la respectivul vlog era chiar replica lui Jador, care i-a scris următoarele lui Liviu Guță: ”Te iubesc de când eram mic!”.

Liviu Guta povesteste amuzat aventurile traite

Cine este Liviu Guță?

Conform paginii oficiale de socializare, Liviu Guță, pe numele său adevărat Liviu Cătălin Mititelu, s-a născut pe dată de 14 iunie 1979 în Brașov, județul Brașov, într-o familie modestă, dintr-un total de 5 frați Liviu fiind mezinul familiei. A intrat prima oară într-un studio muzical în 2001 cu ocazia înregistrării primei sale piese, ”4 Nopți și 4 Zile” care avea să ajungă cea mai ascultată melodie a momentului. Atunci, Liviu face și o schimbare de nume - Liviu Guță.

De-a lungul timpului, Liviu Guță a ajuns în atenția publicului datorită aptitudinii de a imită cele mai mari voci din țară, dar și din străinătate, ajungând unul dintre cei mai iubiți artiști din România, un artist complex. Albumele sale de debut au avut vânzări uriașe și au atras simpatia oamenilor. Alături de Daniela Gyorfi, Liviu Guță a lansat 3 albume, toate premiate cu discuri de aur: ”De ce mă minți” (2004), ”La lumina stelelor” (2005), ”Să-mi dai un telefon” (2006). În 2004, Liviu Guță și Daniela au câștigat premiul pentru cel mai vândut album și interpretare a piesei și totodată al albumului ”De ce mă minți” care a avut peste un million de exemplare vândute.