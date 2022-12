Ce a putut să scrie Neymar la o zi după demisia lui Tite de la Naționala Braziliei! ”Am crezut că ești foarte enervant”! Reacția lui a surprins pe toată lumea

In articol:

Neymar și Brazilia au încântat prin jocul spectaculos la Cupa Mondială din Qatar, însă artiștii ”Selecao” aveau să se predea în fața unei reprezentative a Croației pragmatică, matură și nemiloasă, scor 1-1 și 2-4 (la penalty). După sferurile de finală ale suferinței, jucătorii sud-americani au plâns pe teren, dar au și avut puterea de a-l îmbrățișa pe selecționerul Tite, cel care le spusese la vestiare că va renunța la post dacă echipa va pierde pe teren arab.

Neymar, postare emoționantă după demisia lui Tite. ” Dar destinul are simțul umorului, nu-i așa?”

A doua zi, Neymar (30 de ani) a ținut să îi mulțumească și public pe Instagram selecționerului Tite, alături de care a colaborat în ultimii 6 ani la naționala Braziliei. Vedeta lui PSG și-a amintit tot în rândurile scrise, inclusiv de perioada în care era adversar cu antrenorul său.

Se întâmpla în anii 2010-2013, când Neymar, pe vremea aceea jucător la Santos, și Tite, aflat pe banca lui Corinthiansn erau rivali în campionatul intern.

”Înainte să ne cunoaștem, am jucat unul împotriva celuilalt de multe ori. Și ghici ce? Am crezut că ești foarte enervant. Spun asta, pentru că îți puneai toți jucătorii să mă marcheze. Făceai totul ca să mă învingi și, cu toate astea, tot vorbeai urât despre mine. Dar destinul are simțul umorului, nu-i așa? Te-a pus pe tine selecționer și pe mine numărul 10. Știam că ești un antrenor bun, dar ești o persoană și mai bună. Vreau să îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai arătat, pentru toate lucrurile pe care ni le-ai arătat...și au fost multe!”, a scris Neymar pe adresa de socializare.

Neymar (30 de ani) [Sursa foto: Instagram Neymar]

Neymar:”Am trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin clipe grele care dor. Și vor durea mult timp”

Neymar a continuat în aceeași notă mesajul dedicat omului care l-a făcut să joace pentru naționala lui cu zâmbetul pe buze, fără crispare, parcă doar din plăcere.

”Vei fi mereu unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat în carieră. Te voi lăuda mereu! Am trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin clipe grele care dor. Și vor durea mult timp.

Meritai această Cupă! Cu toții o meritam pentru tot ce am făcut și pentru lucrurile la care am renunțat pentru a ne îndeplini marele vis. Dumnezeu nu a vrut să fie așa, dar trebuie să avem răbdare. Dumnezeu ne-a dat totul!”, a scris Neymar pe internet.

Neymar [Sursa foto: Instagram Neymar]

Neymar și-a luat rămas bun de la Tite. ”O îmbrățișare mare și mulțumesc pentru tot”

Neymar a încheiat în stil de mare sportiv, așa cum de altfel este și pe gazon. ”Mulțumesc, domnule profesor Tite, pentru toate lecțiile... Și pentru o frază pe care nu o voi uita niciodată: «MENTALITATE PUTERNICĂ». De asta avem nevoie acum! O îmbrățișare mare și mulțumesc pentru tot”, a conchis Neymar, pe contul personal de Instagram, iar postarea a ajuns acum la aproape 10 milioane de vizualizări în doar 19 ore!!!