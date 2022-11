Ce a putut să spună Mirel Rădoi despre Cristi Săpunaru după meciul cu Rapid! ”Mă fac că nu îl văd!”

In articol:

Respectul există în fotbalul românesc, în ciuda rivalității de pe teren.

Vorbim despre Mirel Rădoi și Cristi Săpunaru, doi dintre jucătorii exponențiali ai României din ultimii 15 ani. Ambii căpitani la echipele la care au activat, cei doi au dat mereu dovadă de dăruire până la epuizare atât pe terenul de joc, cât și în vestiar sau dincolo de el.

Rădoi a renunțat la cariera de jucător și a devenit, în scurt timp, și unul dintre cei mai importanți antrenori autohtoni, în timp ce Săpunaru, la cei 39 de ani, încă poartă banderola giuleștenilor și este, fără nicio exagerare, ”stăpânul” din apărarea Rapidului. Poate tocmai de aceea, și respectul pe care adversarii îl au față de el. Iar unul dintre ei a fost chiar Mirel, actualul antrenor de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a vorbit despre Cristi Săpunaru! ”Spiritul Rapidului i se datorează în mare parte”

Imediat după partida din Superligă, dintre Rapid- Universitatea Craiova, încheiat la egalitate 2-2, prin golurile înscrise de Cristian Albu și Marko Duganzic, respectiv Alexandru Crețu și Ștefan Bairam, antrenorul Mirel Rădoi a vorbit în termeni laudativi despre Cristi Săpunaru. Cu zâmbetul pe buze, tehnicianul oltean, a dat o declarație care i-a surprins pe jurnaliștii aflați la fața locului.

” Mă fac că nu-l văd! El încă joacă, eu m-am retras deja. Spiritul Rapidului i se datorează în mare parte. Îmi pare rău că n-am jucat în aceeași echipă, dar nu eu la Rapid, ci el la Steaua”, a declarat Rădoi.

Cristian Săpunaru [Sursa foto: Inquam Photos / George Călin]

Cristi Săpunaru i-a întors complimentul lui Mirel Rădoi! ” A fost un jucător valoros”

De partea cealaltă, și căpitanul giuleștenilor a avut o replica…măgulitoare pentru antrenorul din Bănie. ” N-aveam cum să jucăm la aceeași echipă, eu sunt cu Rapidul, el cu Steaua. A fost un jucător valoros, îmi doresc pentru el și pentru antrenorii tineri să facă ceva cu fotbalul din România, trebuie să ridicăm capul în Europa din nou ”, a u fost cuvintele lui Cristi Săpunaru.

Mirel Rădoi, atitudine dură față de jucătorii săi după Rapid-FCU Craiova

După partida din Giulești, nu au fost doar declarații laudative, ci Mirel Rădoi a explicat și decizia de a nu îi avea pe teren pe patru dintre titularii săi, școși din schema pentru…indisciplină.

”Cine se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate s-o facă, după ce nu mai sunt eu. Cât sunt eu, eu decid. Nu stau să mă rog de nimeni. Cred că toți jucătorii ar trebui să înțeleagă. Cei care n-au înțeles până acum, e doar problema lor.

Indolența, suficiența... Eu nu stau să mă rog de niciun jucător, le explic ce au de făcut, îi cântăresc în fiecare zi. Putem să-i luăm pe fiecare să vedem că fiecare a avut șanse. N-am nimic cu niciunul dintre ei.

De Marko mă rog. Dacă am ajuns noi să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi. Sergiu a jucat titular când am venit. După o semi-rușine pe care am avut-o la Ocna Mureș, putea fi o rușine mai mare. Ține adversarul întruna, de parcă eram la o miuță între noi. Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Nistor. Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău.

Sunt excluși, vom vedea pe ce perioadă, vom decide zilele viitoare. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu când am vorbit de evaluare, am fost foarte serios. Am fost sincer cu toți, le-am spus ce trebuie să facă. Dacă cineva crede că din șase zile se poate antrena doar cinci, greșește. Pentru ziua aia în care nu se antrenează nu va juca și nu va face parte din grupul ăsta”, a spus, extrem de dur, Mirel Rădoi.