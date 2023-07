Ce a putut spune Elena Merișoreanu despre Daniel Balaciu, după ce a adus-o în pragul morții pe Dana Roba! Solista a avut o reacție vehementă: „Ăsta e diavolul pe pământ”

In articol:

Cazul Danei Roba a șocat o țară întreagă, după ce a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, cu un ciocan. Mai multe vedete și-au arătat compasiunea pentru make-up artist de-a lungul perioadei de după incident.

Elena Merișoreanu, reacție tăioasă la adresa lui Daniel Balaciu

Printre ele se numără și Elena Merișoreanu, care l-a atacat dur pe Daniel Balaciu, soțul Danei Roba.

În urmă cu aproximativ o lună și jumătate, Dana Roba a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovită în cap cu un ciocan de mai multe ori. Cel care a atentat la viața vedetei a fost chiar soțul ei, Daniel Balaciu. Bărbatul a avut o exces de gelozie și a scăpat de sub control. Mai multe nume din lumea mondenă au fost alături de Dana Roba încă de la aflarea tragicei vești și și-au arătat compasiunea față de ea. Elena Merișoreanu a discutat și ea despre acest caz și a avut o reacție vehementă la adresa lui Daniel Balaciu. Artista este de-a dreptul șocată de cazul Danei Roba.

„ Era și soțul ei credincios, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Pe cuvântul meu, stau și mă întreb cum mai intră el acum într-o biserică? Nu condamn pe mine, dar să ajungi să dai cu ciocanul în cap, ăsta e diavolul pe pământ, diavolul e puternic acum.”, a spus Elena Merișoreanu pentru Playtech Știri.

Dana Roba, susținută de mai mulți artiști

Cazul Danei Roba a creat isterie și revoltă în mediul online, după ce soțul ei a desfigurat-o cu un ciocan. Mai multe vedete din showbizul românesc au fost alături de Dana și au susținut-o din toate punctele de vedere. Printre vedete și numără și Georgiana Lobonț, Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua.

„Să o ajutăm pe Dana să se facă bine și să își poată crește cele două fetițe”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.

„Haideţi să fim alături de ea, donați fiecare cât puteţi! Pe mine unul, sincer m-a impresionat foarte tare cazul ei. Și acum nici nu mai poate să muncească pentru că nu poate să-și folosească mâinile și are problemele pe care le are, plus două fetițe de crescut”, a scris Culiță Sterp pe Instagram.

„Ești un soldat puternic... Nu te lăsa! Dumnezeu e cu tine!”, a fost mesajul lui Carmen de la Sălciua pentru Dana Roba.