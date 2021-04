Ce a putut spune Jador despre Cătălin Moroșanu, după eliminarea de la Survivor România: "Mă bat cu Moroșanu..." EXCLUSIV

In articol:

Jador a părăsit Survivor România din cauza unor probleme medicale. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz despre întreaga experiență din Republica Dominicană.

"S unt țigan, dar am facultate"

La Ștafeta Mixtă, fostul concurent a recunoscut că ambiția este punctul său forte și că a încercat să facă tot posibilul să învingă anumite bariere.

De asemenea, Faimosul a declarat că a vrut să demonstreze faptul că nu este doar un lăutar, ci este mult mai mult de atât, iar dacă își pune ambiția poate ajunge foarte departe.

"In ochii oamenilor manelistii sunt inculti, fără capacități fizice. Eu știu prejudecata românească și am vrut să sparg toate tiparele astea. Sunt tigan, dar am facultate, am master. Sun tigan, sunt lăutar, sunt cum vreti voi, dar dacă îmi pun ambitia sunt smecher. Și dacă vreodată ar trebui să mă bat cu Moroșanu în ring, mă antreze toată viața până îl bat. Mă bate ala de 20 de milioane de ori, îmi rupe ochii, dar tot îl bat o dată. Am vrut să sparg prejudecățile astea de manelist și nu ai idee cât mă mândresc. Eu am unit manelele și dance-ul. Eu am făcut ca toți oamenii din dance să nu fie rușinați că fac piese cu niște maneliși.

Maneliștii sunt oameni de calitate, cu un bun simț și un respect deosebit. Este lumea țiganilor, suntem o lume de țigani și este foarte frumoasă, îmi place că fac parte din ea. Fac parte și din lumea asta a românilor, dar mă iubesc și mă respectă toți și eu îi iubesc pe ei. Petru mine nu sunt două lumi, e doar o lume. Oamenii care ascultă manele ascultă și dance. Mă bucur că artiștii din dance au avut curajul să își asocieze imaginile cu oamenii care cântă manele. Mă bucur că nu mai există prejudecăți și că maneaua este acceptată și că toată chestia asta a pornit de la mine. Nu ai idee cât de mândru mă simt că am inventat un nou stil muzical. Până să vin eu, când ar fi făcut oricine din dance colaborare cu un manelist?! Nu ar fi făcut niciodată. Nici piesa „Dau moda”, dacă nu ar fi avut succes, nu ar fi făcut. Dar piesa asta a spart prejudecățile, a creat un pod între lumi.", a declarat Jador, în exclusivitate pentru WOWbiz, la Ștafeta Mixtă.