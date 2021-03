Ce a răspuns Ludovic Orban la întrebarea dacă a avut probleme cu alcoolul! VIDEO

In articol:

Ludovic Orban a fost implicat într-un scandal mediatic în plină pandemie, când a apărut o poză de la ziua sa de naștere. Fotografia era realizată în biroul său de la Guvern, iar alături de acesta se aflau mai mulți miniștri.

Pornind de la paharul cu bere pe care premierul îl avea pe masă în dreptul său, presa a relansat în spațiul public o chestiune sensibilă: consumul de alcool, de care politicianul fusese acuzat cu ani în urmă de mai

mulți adversari.

Ludovic Orban a raspuns la intrebarea daca a avut probleme cu alcoolul[Sursa foto: Kanal D]

Corneliu Vadim Tudor, Theodor Stolojan, au fost doar câțiva politicieni care au spus la un moment dat acest lucru. Apoi, Ludovic Orban a avut în 2007 un accident în care s-a spus că ar fi fost băut la volan. Toate acestea au fost aminte acum de Denise Rifai, care l-a întrebat pe invitatul său, Ludovic Orban: ”Ați avut vreodată probleme cu alcoolul?”

Ludovic Orban: ”Am avut momente în care am sărit calul”

Răspunsul lui Ludovic Orban a fost ferm: ”Cine nu are probleme cu alcoolul, când consumă mai mult decât poate duce? Toți cei care mă cunosc știu că eu beau foarte rar, mi se întâmplă extrem de rar să beau. Chiar am perioade lungi în care nu beau deloc. Și atunci, beau la ocazii, un pahar de șampanie, sau un pahar de vin sau o bere. Astea sunt povești! Sigur că fiecare, la viața lui, a avut momente în care a băut mai mult. Cine în adolescență, în tinerețe nu a fost supus acestei tentații? Am avut și momente în care am sărit calul, cum e firesc. Alcoolul face rău, mai ales când e consumat în exces, alcoolul denaturează, distruge personalitatea umană. M-am surprins pe mine în situații în care, din cauza consumul excesiv de alcool mă schimbam, mă urâțeam, îmi afecta logica, rațiunea și din cauza asta sunt un om care foarte rar consum alcool. Pe mine mă miră că poate să se mai vehiculeze prin spațiul public, după o prezență atât de lungă în viața publică, în condițiile în care cred că sunt puțini oameni care pe mine m-au văzut vreodată băut cu adevărat. În general, sunt foarte moderat și cumpătat în privința consumului de alcool. Dacă bei, nu poți să menții un ritm de muncă. La Guvern, de exemplu, 14-15 ore pe zi nu poți să fii prezent permanent, să iei decizii și să fii lucid, dacă consumi băuturi alcoolice. De altfel, fiecare bea un pahar ca să se simtă mai bine, e firesc! Important e să nu sari calul”, a spus Ludovic Orban la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.