Ce a recunoscut Lele despre Andra Volos la TV?! Tânăra, însărcinată în 4 luni, era lângă el și a auzit tot. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Mă simt un pic încolțit. A pus gheara pe mine”

Andra Volos este însărcinată cu primul ei copil în 4 luni. Tatăl copilului este cântărețul Lele, iar cei doi așteaptă cu nerăbdare să afle sexul bebelușului pe 25 iunie, atunci când vor face petrecerea de „Gender Reveal”.

Invitați în cadrul unei emisiuni, viitorii părinți au vorbit despre viața lor de cuplu, dar și despre cum au ajuns să fie împreună. Cei doi formează un cuplu de 7 luni și după doar 3 luni de relație, Andra Volos a rămas însărcinată.

Cum s-au cunoscut Lele și Andra Volos?

Lele a povestit cum s-au întâlnit prima dată și cine a făcut primul pas. Contrar aparențelor, chiar Andra Volos a fost cea care l-a abordat pe iubitul său la un eveniment în Maramureș, acolo unde au fost invitați. Tânăra s-a dus la el și i-a spus cât de mult îl apreciază pentru muzica sa și că îl urmărește de când era doar o fetiță.

După numai o lună, cei doi au început să formeze un cuplu. Spre deosebire de Andra Volos, care va deveni mămică pentru prima dată, Lele mai are o fetiță de nume Antonia, de 6 anișori.

„Ne-am cunoscut la o petrecere în Maramureș la care am fost invitați. Era în pauză și m-am dus la el și i-am spus că îl ascultam de mică și îmi plăcea mult, am prins curaj, zici că am simțit ceva. Cânta acolo la petrecere și eu mă uitam la el și l-am abordat”, a povestit Andra Volos în emisiunea lui Măruță.

„Mi-a spus că sunt draguț, că îi plac melodiile mele și că mă apreciază ca artist și asta a fost. A mai durat ceva, o lună și ceva și am anunțat la TV că sunt singur, eu nu mai aveam o relație de trei ani și ceva. Da, eu am o fetiță, Antonia, are șase anișori.”, a spus Lele.

Lele, tachinări la adresa Andrei Volos

Lele a mărturisit că, cel mai probabil, la anul va avea loc botezul, dat și nunta. În glumă, artistul a mărturisit că nu mai poate da înapoi acum, pentru că Andra a reușit să îl „încolțească”.

„(...) Urmează și căsătoria, să vedem ce se întâmplă și cu bebe, să fie totul ok. La anul o să facem nuntă și botez. A pus puțin gheara pe mine, mă simt un pic încolțit, dar nu e problemă”, a mai dezvăluit Lele.