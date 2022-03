Ce a spus Adela Popescu despre Răzvan Fodor! Se întâmplă după 20 de ani de prietenie

In articol:

Adela Popescu și Răzvan Fodor se cunosc de circa două decenii, ambii activând în același domeniu. Sunt doi dintre cei mai apreciați prezentatori TV și, de asemenea, au avut cariere înfloritoare în actorie, acolo unde au cîștigat inimile fanilor din România.

Cei doi nu sunt doar colegi de breaslă, ci și buni prieteni, iar ori de câte ori au ocazia, alături de partenerii lor de viață, petrec mult timp împreună. Recent, blondina a ținut să împărtășească cu fanii ei de pe rețelele de socializare o veste, care îl vizează în mod direct pe Răzvan Fodor. Iată ce a spus vedeta de televiziune despre acesta!

Adela Popescu a spus ce înseamnă Răzvan Fodor pentru ea!

În urmă cu câteva ore, Răzvan Fodor a postat mai multe InstaStory-uri pe rețelele de socializare de la ziua de naștere a lui Mihai Petre. Acesta încerca să le transmită un mesaj internauților, însă imediat cum l-a văzut, Adela Popescu a intrat în cadru, iar prezentatorul TV a reacționat ca atare: „Sora mea, Adela Popescu! Mânca-i-aș hazul ei”, a spus Răzvan Fodor.

La scurt timp de la această postare, blondina a ținut să transmită un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram pentru Răzvan Fodor. Aceasta

a dezvăluit că îl vede pe prezentatorul TV ca pe un membru al familiei ei.

„Fratele meu de mai bine de 20 de ani”, a scris Adela Popescu la InstaStory, alături de o imagine în care apărea împreună cu prezentatorul TV.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, secretul unui mariaj de durată

Adela Popescu a recunoscut în urmă cu ceva timp că, de când are o familie așa numeroasă, timpul pe care-l petrece doar cu Radu Vâlcan este limitat, căci rar se întâmplă să nu fie și copiii cu ei. Dar

chiar și așa, vedeta de televiziune spune că atunci când este înconjurată de toată familia este cea mai fericită și împlinită femeie. Acum, spune ea, a ajuns la vârsta la care liniștea căminului este mai importantă și mai de bun augur decât o vacanță peste mări și țări.

„Evident, în această perioadă este mult mai dificil (n.r. să petreacă timp în doi). Am fost foarte aproape să avem timp pentru noi, când el voia să mă ducă în Roma de ziua mea. Din păcate, nu am apucat să mai plecăm, dar, când ne-am întors, am avut o seară perfectă acasă, cu mâncarea pe care mi-o doream, într-un spațiu în care mă simt fericită și în confort. Cred că asta contează când ajungi la un moment în care familia arată exact așa cum ai visat”, a declarant Adela Popescu, conform Viva.