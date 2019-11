Gabriel Cotabiță a adresat un ”atac” dur la adresa artiștilor din Moldova, mai cu seamă Irina Rimes, The Motans și Carla’s Dreams. Vedeta consideră că sunt promovați excesiv la radio.

„Nu mai conteaza ca e muzicā in engleza si uneori in spaniola. Cu asta m-am obisnuit, românul este poliglot si intelege, deigur, toate versurile. Altceva mi-a atras atenția. Dacă e muzică românească, obligatoriu auzi Carla’s Dreams, The Motans și Irina Rimes.

Cu tot respectul pentru valoarea incontestabilă a proiectelor, dar…nu cumva e prea mult. Am înțeles că producătorii investesc foarte mult în promovarea pe radio, se plătește bine dar haideți să păstrăm bunul simț. Nu am să cred niciodatā în sintagma “asta dorește lumea”. Lumea nu poate să dorească ceva ce nu știe și așa se ajunge la anomalii care se descoperā în aparițiile live care sunt penibile. Nu e suficient să cânți live, trebuie să cânți bine. Comentarii?„, a scris Gabriel Cotabiţă pe Facebook.