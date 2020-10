Artista a fost cerută în căsătorie chiar la petrecerea ei de majorat. [Sursa foto: Instagram]

Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Edward Sanda, cu care a colaborat și în plan profesional. Fericit, artistul a făcut publică o fotografie inedită, în care a arătat inelul pe care-l poartă Cleopatra, însă fanii au reacționat imediat, mulți dintre ei considerând că ar trebui să mai aștepte pentru un asemenea pas. ”Doamne ajută, dar să mai aștepți să crească.”, i-a transmis un internaut. ”Nu e cam devreme?”, a întrebat un alt internaut.

De asemenea, familia Cleopatrei Stratan este în culmea fericirii și îl apreciază enorm pe Edward Sanda. Iar mama artistului s-a bucurat când a aflat marea veste și este mândră de viitoarea noră. ”Orice mamă de baiat și-ar dori o fată cum e Cleopatra. Este o fată cu un suflet senin și frumos”, a declarat mama lui Edward Sanda.( Citește și: Cleopatra Stratan, prima reacție după ce s-a logodit cu Edward Sanda! Ce mesaj a transmis cântăreața în mediul online: "Tu-mi ești cel mai frumos..."

Artista și-a găsit sufletul pereche

Cleopatra Stratan este convinsă că și-a găsit sufletul pereche. Artista a mărturisit că nu își vede viața fără Edward Sanda și vrea să îmbătrânească alături de el. ”Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul. Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…) Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături”, a spus artista.

În plus, tânăra nu a avut relații până acum, artista a spus că dacă apare un bărbat în viața ei vrea să fie primul și ultimul pe care vrea să-l iubească până în ultima secundă. ”Prima dată, ce m-a cucerit la el, ce m-a atras foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc este felul în care se uita la mine. Era extraordinar, mă simțeam plină de viață, m-am simțit artistă. Mă face să cresc, să strălucesc, să vreau să cânt să compun, mă inspiră. E genul de bărbat, de iubit, pe care eu întotdeauna mi l-am dorit alături de mine”, a mai declarat Cleopatra Stratan.

Reamintim că, Cleopatra Stratan a devenit cunoscută la trei ani, datorită melodiei „Ghiţă”, care a înregistrat un succes colosal în 2006.