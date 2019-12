Foști iubiți, Manuela și Ricardo au fost puși, în emisiunea Puterea Dragostei de luni, să se pupe timp de 5 minute, însă buzele lor au fost despărțite de o bucată de hârtie, astfel încât nu s-au atins deloc în această perioadă. Totuși, gestul lor a fost atent urmărit de Deea, actuala iubită a lui Ricardo.

Asta și pentru că Ricardo și Manuela au fost iubiți pentru o scurtă perioadă. Nu a fost însă să fie, iar cuplul s-a destrămat în scurt timp. Mai mult, dacă Manuela e și acum singură, Ricardo pare tare îndrăgostit de Deea, fata care i-a acaparat toată atenția.

După momentul de la Puterea Dragostei, comentat de mulți, Manuela ne-a spus ce a simțit de fapt. ”Momentul acela a fost prielnic pentru mine, pentru a-mi da seama că eu nu mai simt nimic pentru el (n.red pentru Ricardo), pentru că poate până atunci mai aveam unele dubii. Dar așa m-am lămurit și mi-am dat seama că într-adevăr mi-a trecut tot și pot să o iau de la zero cu un alt băiat”, ne-a spus Manuela, după scena sărutului cu Ricardo.

Ricardo crede că a găsit în Deea iubita de care are nevoie

După o relație cu Raluca în primul sezon, care s-a încheiat urât, Ricardo s-a întors la Puterea Dragostei convins că-și va găsi dragostea adevărată. Iar, declarațiile de iubire pe care i le face acum Deei, așa cum i se spune Andreei Ardelean, par că într-adevăr a găsit femeia ideală pentru el.

Manuela și Ricardo s-au despărțit! ”El și-a arătat adevărata față”

După ce Manuela și Ricardo s-au despărțit, între cei doi au apărut tot felul de tensiuni, care au făcut-o pe tânără să vorbească despre ce s-a întâmplat de fapt între ei.

”Atunci când l-am cunoscut pe Ricardo am simțit ca trăiesc cea mai frumoasa poveste de iubire de până acum, pentru că totul era roz, se comporta exemplar cu mine, însă, după ce am oficializat relația în emisiune, au început certurile și discuțiile. Bianca a fost cea care m-a ajutat oarecum să îmi dau seama că nu totul era așa cum îmi imaginam eu sau cum mă făcea el să cred. Și a avut dreptate, pentru că după ce ne-am despărțit el și-a arătat adevarata față. A dat în mine cu tot felul de vorbe și acuzații total neadevărate, crezând ca poate-poate, așa o sa mă facă să plec din emisiune. De fapt, ăsta a și fost gândul meu la un moment dat, însă am ajuns la concluzia că nu am de ce să renunț la o experiență atât de frumoasă unde, poate, cândva chiar o să întâlnesc pe cineva sincer și cu suflet curat, un bărbat care să mă iubească și să mă respecte”, a povestit Manuela la un moment dat, despre relația ei cu Ricardo de la Puterea Dragostei.