Ce a spus Nea Mărin despre Daniela Crudu, când a aflat că e gravidă! Toți sunt uimiți: „Am avut de-a face cu toate fetele astea din showbiz”

Nea Mărin și Daniela Crudu au un trecut împreună, vedeta fiind invitată mulți ani în emisiunea coregrafului „Poftiti la noi”.

După ce Daniela Crudu a anunțat ieri, 24 Octombrie, că este însărcinată cu primul ei copil, nume cunoscute din showbizul românesc au reacționat la veste.

Cum a reacționat Nea Mărin când a auzit că Daniela Crudu este însărcinată?

Nea Mărin este unul dintre vechii ei prieteni care au felicitat-o pe frumoasa brunetă.

Nea Mărin și Daniela Crudu au trecut printr-un scandal după ce coregraful ar fi fost acuzat că a lovit-o pe brunetă în cadrul emisiunii la care au participat. Nea Mărin a negat că lucrurile ar fi stat așa: „N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăștia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a declarat el.

După ceva vreme, Nea Mărin a dat uitării conflictul cu Daniela și când a aflat că va deveni mamă, omul de televiziune a felicitat-o, dorindu-i multă sănătate.

De asemenea, se bucură că a devenit o femeie serioasă și de casă:, a declarat Nea Mărin, în exclusivitate pentru Ego.ro

Întrebat dacă și-ar dori să îi fie nașul de botez al copilului, Nea Mărin a răspuns sincer și clar că nu crede că este potrivit, având în vedere că fac parte din lumi diferite.

” Să vedem, nu cred că eu sunt cel mai potrivit să îi nășesc copilul, eu sunt cu lumea mea, ea este cu a ei. Daniela era cu Bianca Drăgușanu, tot timpul, ea e mai potrivită ca nașă, normal”, a mărturisit dansatorul și coregraful pentru sursa citată.

Bianca Drăgușanu, nașă de botez pentru copilul Danielei Crudu

Bianca Drăgușanu și-ar dori să fie nașă de botez pentru copilul fostei sale colege și prietene. Vedeta a spus că așteaptă un semn de la Daniela, ea fiind cea mai potrivită de nașă deoarece este superbă, frumoasă și deșteaptă.

„ Nu pot să cred așa ceva, eu până nu văd, nu cred. Sunt nașă dacă vrea, să mă pună nașă la copil. Doamne ajută, o să-i scriu! Știu că își dorea, mă bucur pentru ea, să dea Dumnezeu să aibă o fetiță amuzantă și deșteaptă, exact ca ea. Să dea Dumnezeu să fie sănătoasă, să aibă o sarcină ușoară, să ne auzim cu bine. Să mă pună nașă că sunt cea mai superbă, frumoasă și deșteaptă nașă (râde). Aștept să-mi dea un semn să-mi spună că vrea să-i fiu nașă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

