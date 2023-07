Ce a spus Radu Ștefan Bănică despre fiul cel mic al tatălui său și al Laviniei Pârva?! Tânărul a povestit totul la TV. Care este, de fapt, relația lui cu fratele său?! 

In articol:

Ștefan Bănică Jr. are 3 copii din 3 relații diferite, pe Radu, fiul lui cel mai mare, pe Violeta, în vârstă de 15 ani și pe Alexandru, mezinul familiei, fiul pe care îl are din actuala relația cu Lavinia Pîrva. Băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.

îi calcă pe urme celebrului său tată, studiind teatrul iar, mai nou, vrea să își clădească o carieră și în muzică, fiind foarte susținut de părintele său.

Recent, Radu Ștefan Bănică a făcut mai multe dezvăluiri despre familia sa și a povestit lucruri inedite despre sora lui, Violeta și despre fratele lor cel mic, Alexandru. Se știe deja că Radu se înțelege foarte bine cu Violeta, fiica pe care tatăl lui o are din mariajul cu Andreea Marin, însă nu a povestit niciodată ce relație are cu Alexandru, fiul cel mic al lui Ștefan Bănică Jr. Ei bine, Radu a vorbit foarte frumos despre frățiorul lui, care are doar 4 ani, și a dezvăluit că l-a cucerit pe cel mic gătindu-i. Radu Ștefan Bănică are o relație specială cu fiul tatălui său și al Laviniei Pîrva, povestind că Alexandru este un copil plin de energie și foarte curios.

„E o bomboană. E o minge de foc, de energie, unde îl pui nu îl mai găsești. Fuge peste tot, e energic. Vrea să se joace, să vorbească, să te întrebe. E la capitolul ăla când zice „Dar de ce?”, „Dar unde?”.”Dar cum, dar nu mergem?” Îi place foarte mult tot ce gătesc.(...) Cum pun mâna pe tigaie, îmi zice: „Ce faci? Să îmi dai și mie”.Chiar dacă nu îi place, mănâncă. Și după ce stă îmi zice: „Vreau să mai faci ce ai făcut acolo”, a povestit Radu Ștefan Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit cum se înțelege cu fratele său mai mic [Sursa foto: Captură video]

Copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică Jr se înțeleg de minune

Radu și Violeta, copiii cei mari ai lui Ștefan Bănică Jr., au declarat întotdeauna că au o legătură foarte apropiată și se înțeleg de minune.

Cei doi se susțin în toate planurile lor și se sfătuiesc de fiecare dată când unul dintre ei de află într-un impas. Fiica Andreei Marin urmărește cu drag fiecare apariție televizată a fratelui ei, iar Radu a povestit că Violeta este o domnișoară foarte ambițioasă și o apreciază foarte mult pentru calitățile ei, atât fizice, cât și intelectuale.

„Am pus un story, că anunțasem greșit ora la care urma să vin la tine și mi-a spus: „Am plecat din oraș să mă uit la televizor și tu nu ai intrat.(...) Violeta este în continuă creștere, sper să se oprească altfel mă depășește. E foarte înaltă, pe tocuri e cât mine. Acum are 15 ani și jumătate. E foarte ambițioasă, muncitoare, vrea să dea la Drept. Foarte bine, că avea nevoie lumea asta de avocați buni”, a mai povestit fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.