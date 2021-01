Ce a spus Roxana Nemeș, după ce a fost filmată pe ascuns, când făcea amor? Imaginile explicite au apărut pe internet! ”Nu cred că e ceva rușinos”

In articol:

Roxana Nemeș a fost la Survivor Romnia 2021 pentru a-și depăși limitele și a reușit s-o facă cu fruntea sus, chiar dacă a ajuns să fie nominalizată de colegii ei pentru eliminare după doar două săptămâni de concurs.

Roxana Nemeș: ”S-a întâmplat când aveam 18 ani, nu știam că sunt filmată”

Nu a fost însă prima încercare grea prin care Roxana a trecut în viață. Faimoasa a suferit un șoc în urmă cu câțiva ani atunci când în presă a apărut un filmuleț intim, în care făcea amor cu fostul ei iubit. Spre deosebire de alte vedete care au trecut prin astfel de momente, Roxana a avut curajul să vorbească despre acel filmuleț și chiar să recunoască faptul că ea este cea care apare în imagini.

Rooxana Nemeș, la debutul în showbiz

„Nu ştiu exact cine m-a filmat, dar bănuiesc că un fost iubit de al meu. Nu ştiu dacă el a dat filmul. Eu sunt acolo. Nu cred că e ceva ruşinos neapărat. Toată lumea face acest lucru într-o relaţie. Nu ştiu cine a dat filmul. Cel cu care aveam relaţia a filmat, dar nu mă aşteptam la acest lucru din partea lui. Am avut o relaţie foarte frumoasă. A fost primul meu iubit. S-a întâmplat la 18 ani. Faptul e consumat. L-am iubit foarte mult. Am fost foarte dezamăgită. Important e să învăţăm. Nu am văzut că sunt filmată”,a povestit Roxana Nemeș cu câțiva ani în urmă.

Ipostazele ”scandaloase” ale Roxanei Nemeș

Rooxana Nemeș a pozat sexy printre cărți

Roxana Nemeș și-a cultivat încă de la începutul carierei maginea

de divă sexy în showbizul românesc. Ea s-a lansat în 2008 la doar 16 ani, cu un pictorial în sânii goi pentru rubricaîn tabloidul Click, iar în 2013 a pozat din nou dezbrăcată, printre cărți, la Biblioteca Metropolitană București, pentru WOWbiz.ro. Pictorialul a născut un scandal uriaș în momentul în care directorul de la acea vreme a instituției publice a declarat că nu știa nimic despre acest pictorial și nici nu avea cunoștință că o interpretă celebră avea să se dezbrace printre cărți.