Ce a spus Smiley despre Marius Moga? A recunoscut după ani de zile ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: ”Egoiști amândoi”

Smiley și Marius Moga nu mai au nevoie de nicio prezentare. Cei doi au devenit cunoscuți cu mulți ani în urmă, iar acum, fiecare are în palmares premii peste premii.

Marius Moga este cântăreț și compozitor, în timp ce Smiley și-a extins talentele și a ajuns de la cântăreț, compozitor, producător la prezentator și actor.

Smiley a recunoscut de ce s-a ”rupt” de Marius Moga

Însă, cu mulți ani în urmă, atunci când partenerul de viață al Ginei Pistol făcea parte din trupa „Simplu”, un rol important în ascensiunea sa, după cum spune chiar el, l-a jucat și Marius Moga.

Moga și Smiley au început să colaboreze la începutul anilor 2000, Marius fiind la vremea respectivă printre cei mai apreciați compozitori din lumea muzicală românească.

Vremea a trecut și în anul 2008, Smiley și-a lansat primul album solo, ”În lipsa mea”, moment în care legătura dintre el și Marius Moga a început să scârțâie.

Până acum nu s-a știut cauza problemelor dintre cei doi artiști, însă acum iubitul Ginei Pistol a recunoscut totul în mod public.

Privind în urmă, atunci când el și Moga au decis să meargă pe drumuri separate, Smiley spune că ruptura dintre ei s-a produs din cauza orgoliului, a competiției și a faptului că aveau viziuni diferite legate de muzica pe care o făceau.

De aici și până ca fiecare să facă muzica lui a mai fost doar un pas.

Însă acum, când are tot ce a visat, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, Smiley spune că a lăsat deoparte totul, simțindu-se liber și fără dorința de a mai demonstra ceva cuiva.

“Moga a fost un tip foarte important în viața mea atunci când am început să lucrez cu Simplu, pentru că el a fost primul compozitor cu care am lucrat și care, cumva, mi-a dat șansa să lucrez în studio și să aflu mai multe decât știam în momentul ăla, dar noi, cumva, vedem muzica foarte diferit și de aici ne-am cam separat noi cumva. Noi ne-am separat și într-un moment în care eram foarte tineri și, ca toți tinerii, eram ambițioși amândoi, egoiști amândoi și foarte orgolioși! Eu nu mai sunt atât de orgolios, nu simt că mai am de demonstrat ceva, pentru mine nu mai e, de foarte mult timp, o chestie de competiție, sunt mult mai liber, mult mai înțelept!”, a dezvăluit Smiley în podcastul găzduit de Horia Brenciu.