Ce a trăit, de fapt, Flavius de la Casa Iubirii în India? "Am stat acolo în mizeria aia, era un șobolan la noi în bucătărie" | EXCLUSIV

In articol:

Flavius, fost concurent în Casa iubirii, a vorbit despre schimbările din viața lui, despre schimbările prin care a trecut cât timp a fost plecat în India, dar și despre cum s-a regăsit din punct de vedere spiritual. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Flavius a menționat că nu a luat rolul pentru care plecase în străinătate și că și-a dat seama că

Flavius, clipe ce coșmar în India

nu trebuie să se mai consume pentru lucrurile pe care nu le poate controla. Tot acesta a povestit că a fost într-o excursie spirituală, că s-a îndrăgostit de o fată cu care a format ulterior o relație, însă când au ajuns în București, relația nu a mai funcționat. Flavius a declarat că experiența pe care a avut-o în India nu a fost una roz.

Flavius a stat ceva timp în India, unde a jucat într-un film. De ceva vreme, s-a întors în țară, și a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, acolo. Se pare că India nu este o țară deloc curată, iar condițiile în care a trăit nu sunt deloc ușoare.

"O să mă gândesc oriunde o să fiu. Dacă am supraviețuit în India, pentru că nu a fost totul roz, 6 luni și am stat acolo în mizeria aia, pot să fac orice și pot să supraviețuiesc și să stau oriunde. Nu exagerez. Dacă am reușit să trec peste faptul că era un șobolan la noi în bucătărie, pot să trec peste orice. Acolo erau șobolani mai mari decât pisicile. Dar eu pentru asta mizez, pentru experiențele astea, îmi place mereu să fac ceva nou și aia e. Nu regret nimic. Nu o să regret niciodată că nu am mai stat.", a declarat Flavius.

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

Flavius pune cariera deasupra iubirii

Flavius nu vrea încă să se gândească la căsătorie, copil, ci se concentrează strict pe carieră. Acesta susține că trebuie să fie stabil profesional, iar mai apoi se poate așeza la casa lui.

"Nu aș lăsa iubirea să îmi ghideze viitorul. O să mă gândesc la chestia asta de iubire și de familie fericită, de un copil, etc, în momentul în care eu o să fiu bine cu mine, adică să fie sigură treaba. De aceea nici nu dau liber acum la iubire, al ceva serios, pentru că nu o să am cum. Ar fi oamenii nepotriviți, în momentul nepotrivit. E greu să faci chestia asta. Oricum, fete sunt, mă relaxez, dar cu iubirea e complicat la mine.", a mărturisit Flavius, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!