Ce a visat Teo Trandafir când era în comă la Viena? Crede de atunci că există viață după moarte? Răspunsul pe care i l-a dat lui Denise Rifai VIDEO

În ianuarie 2011, Teo Trandafir a trecut prin cea mai grea încercare a vieții ei. A fost la un pas de moarte, după ce a făcut o pancreatită acută. A fost operată, însă starea ei era tot mai gravă, iar medicii nu-i dădeau prea multe șanse. A fost dusă la un spital din Viena, unde a fost în comă indusă mai multe zile, iar experiența trăită atunci a făcut-o să privească altfel viața.

Întrebată acum, la 9 ani de la acea încercare, ce a gândit când a aflat că nu are nicio șansă de supraviețuire, Teo Trandafir a mărturisit că se împăcase cu ideea că va muri.

”Sinceră să fiu la început mi s-a părut funny, pentru că am stat și m-am gândit - cine trăiește forever? Toată lumea moare mai devreme sau mai târziu. E într-adevăr o tragedie pentru un timp, dar toată lumea pățește asta. Sunt copii care se duc. Eram pregătită să mor. Aveam o singură problemă: pentru că este un act irepetabil și ireversibil, să nu cumva să nu plec fără o demnitate pe care să și-o aducă aminte toți cei din jurul meu. Eu am vrut să plec cu mâna la chipiu, frumos, fără rugăminți”, a spus Teo Trandafir în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Când s-a întors de la Viena, după 100 de zile petrecute în spital, Teo Trandafir a povestit și despre experiența trăită în timp ce se afla în comă.

”Am auzit voci pe care nu le-am mai auzit până atunci şi am văzut lucruri. Doamne, tu eşti? Sunt singură pe aici? Asta am întrebat când m-am văzut într-o ceaţă groasă. Am simțit că mor. Și am întrebat: Doar eu sunt pe aici, nu mai moare nimeni? Si Dumnezeu mi-a răspuns, mi-a spus că „nu”. Am întrebat: Mai mult de atât se poate? Si mi-a spus ca mai mult de atât nu e”, a mai spus Teo, despre visul avut în timpul comei.

Teo Trandafir, despre visul din perioada comei ”Nu trecusem pe partea ailaltă”

Întrebată acum de Denise Rifai dacă după experiența trăită atunci, crede că există viață după moarte, Teo Trandafir a răspuns că nu știe. Însă a povestit în amănunt respectivul vis.

”Când m-am trezit într-o cameră lăptoasă am întrebat dacă sunt singură. Am zis: ”Doamne, suntem 7 miliarde, pot să schimb și eu o vorbă cu cineva?” Și mi s-a răspuns: ”Nu Teo, este o experiență prin care trebuie să treci singură. Și mi-am dat seama că nu prea e de glumă și am întrebat cum aș face să trec în partea cealaltă. Cred că acolo erau sedativele care-și făceau efectul pentru că mi s-a spus așa ”Imaginează-ți că ești pe un câmp verde. Că sub tine curge un râu albastru perfect, și acest rău te va lua și te va duce cu el acolo unde-ți va fi mai bine”. Am făcut exact așa cum mi s-a cerut, am închis ochii, am văzut pajiștea perfect verde, o pajiste irlandeză. Mi-aduc aminte exact, era o pajiște irlandeză, prin ea curgea un râu perfect și corpul meu levita deasupra acestui râu și urma doar să mă apropi de el ca să mă ducă acolo unde era de dus. Și după ce am făcut tot acest efort intelectual fantastic ca să mă adaptez tuturor celor ce mi se ceruseră și care nu erau ușor de dus în condițiile respective, a doua zi dimineață la ora 6 și un sfert, m-am trezit cu girafa, cu razele, cu domnii doctori toți adunați să mă facă frumoasă, să mă spele pe cap. Nu trecusem în partea ailaltă și am fost foarte dezamăgită vreo câteva minute, după care am zis ”Auzi, știi ceva? Mai e timp”, a povestit Teo Trandafir visul avut înainte de a se trezi din comă.