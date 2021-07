Ce afacere are Ana Bene, câștigătoarea Burlacul 2021

Ana Bene, câștigătoarea Burlacul 2021 [Sursa foto: Facebook] 17:53, iul 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Ana Bene este câștigătoare reality show-ului Burlacul 2021. Frumoasa brunetă a reușit să-l cucerească pe Andi Constantin prin farmecul și naturalețea sa, iar la vârsta de 35 de ani are propria afacere.

Ce afacere are Ana Bene, castigatoarea Burlacul 2021

Ana Bene este originară din Cluj, are 35 de ani şi lucrează în lumea machiajului. Aceasta deține propria afacere, un salon de înfrumusețare, unde lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană.

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine.” , a spus Ana Bene în cadrul reality show-ului.

Frumoasa clujeancă a reușit să-l impresioneze pe burlacul Andi Constantin încă de la primele ediții ale emisiunii. Este o femeie care radiază din cap până în picioare, este plină de entuziasm și o persoană care a luptat cu cancerul.

În cadrul unui date, fiind întrebată cum a reușit șă-și schimbe viața pentru a se simți asa împlinită, frumoasa concurentă a dezvăluit un detaliu destul de dureros din trecutul ei.

„Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân la 29 de ani”, a mărturisit frumoasa concurentă.

După această mărturisire, Andi a fost impresionat de modul în care Ana Bene privește viața după acest episod greu din viața ei, dar și de maturitatea și puterea de care dă dovadă.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea, blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, dar și frica. Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a declarat Andi după mărturisirea concurentei.

Motivele pentru care Andi Constantin și Ana Bene nu au rămas împreună după finală

Deși Ana Bene este căștigătoarea emisiunii Burlacul, nu este si câștigătoarea inimii burlacului Andi Constantin. Povestea de iubire înfiripată în Turcia între cei doi nu a durat prea multă vreme, iar după anunțarea căștigătoarei și-au spus adio.

Ana Bene nu a primit inelul din partea lui Andi Constantin, iar în schimb au mers pe drumuri separate, cu multe cuvinte frumoase spuse unu altuia. După aflarea veștii că burlacul nu a continuat relația cu Ana Bene, majoritatea fanilor i-au cerut explicații, care nu s-au lăsat mult așteptate, iar Andi Constantin a dezvăluit motivul real al despărțirii.

”Vreau să îi mulțumesc acestei femei, pentru răbdarea, puterea și bunăvoința pe care o poartă în ea! Știu, există unele persoane, care ar fi făcut totul mai bine ca mine. Persoane care ar fi ales altfel decât mine, persoane pentru care, de pe canapeaua lor, totul părea mai ușor.

Nu îmi cer scuze că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor voastre, a celor puțini și vehemenți, ci vă rog doar, să vă îndreptați acele frustrări, către mine și nu către ea.”, a scris Andi pe Instagram

Mai mult de atât, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a asumat în totalitate vina pentru acest deznodămând dezamăgitor al emisiunii Burlacul.

”Ea nu are nici o vină, nu cunosc persoană mai bună ca ea. În schimb eu, dacă sunt vinovat de ceva, este că am făcut ceea ce am simțit și dacă pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastră.”, a mai spus burlacul.