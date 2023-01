In articol:

Vezi aici ce alte seriale istorice poți să mai vezi, dacă ți-a plăcut „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș“.

Ce alte seriale istorice poți să mai vezi, dacă ți-a plăcut „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș“

Serialul „Otomanii: Mohamed vs Vlad Țepeș” a fost unul dintre cele mai așteptate proiecte actuale. Actorul român, Daniel Nuță l-a interpretat pe Vlad Țepeș.

Dacă ți-a plăcut acest serial istoric, ți-am pregătit o listă cu unele asemănătoare, care cu siguranță nu te vor dezamăgi și îți vor capta atenția încă din primul episod.

„Rise of Empires: The Conquest of Constantinopole”, „Roman empire”- 3 sezoane, „The last Czars, Age of Samurai: Battle for Japan”, „Blood, Sex and Royalty”, „The lost Pirate Kingdom”, „ Medal of Honor”, „ Worm wood: An American Conspiracy”, sunte cele mai vizionate în această perioadă.

Citește și: Viața lui Emel este din nou în pericol. Vezi online live episodul 39 al serialului „Totul pentru familia mea”, subtitrat în limba română VIDEO

Ce alte seriale istorice poți să mai vezi, dacă ți-a plăcut „Otomanii Mahomed vs Vlad Țepeș“ [Sursa foto: shutterstock]

1. Rise of Empires: The Conquest of Constantinopole

Sezonul 1 a apărut la începutul anului 2020 și are ca temă principală cucerirea Constantinopolului. Sultanul Mehmed Cuceritorul duce o campanie pentru a lua capitala romană de est a Constantinopolului în 1453, având ca rezultat capturarea orașului și înființarea Imperiului Otoman.

În 2022 a apărut și sezonul 2. Mehmed Cuceritorul și Vlad Țepeș, tovarăși din copilărie la curtea otomană, se înfruntă în invazia otomană din 1462 în Țara Românească.

Vlad Țepeș este interpretat de Daniel Nuță, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români din zilele noastre.

2. Roman empire- 3 sezoane

Serialul Imperiul Roman a apărut în perioada 2016- 2019 și are 3 sezoane de poveste străveche.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Acest serial este o relatare academică și grafică a domniei faimosului împărat roman Commodus, care a moștenit Imperiul Roman de la tatăl său, Marcus Aurelius, la apogeul expansiunii sale în secolul al II-lea d.Hr.

Pe parcursul episoadelor, sunt prezentate diferite scene și întâmplări de pe vremea Imperiului Roman.

Citește și: La 62 de ani, Carmen Tănase dă cărțile pe față. Marea actriță mărturisește că nu s-a schimbat foarte tare de când avea 20 de ani: „Eram tot rebelă, independentă, încăpățânată”

Ce alte seriale istorice poți să mai vezi, dacă ți-a plăcut „Otomanii Mahomed vs Vlad Țepeș“ [Sursa foto: shutterstock]

3. The last Czars, Age of Samurai: Battle for Japan

Serialul „Epoca Samurailor: Bătălia pentru Japonia” a apărut în anul 2021 și are 6 episoade pline de acțiune.

Evenimentele se petrec în secolul al XVI- lea, în Japonia. Au loc numeroase bătălii între clanuri, pentru stabilirea puterii în Japonia, iar istoria acelei perioade este prezentată într-un mod dinamic.

4. Blood, Sex and Royalty

Serialul „ Blood, Sex and Royalty” a apărut în 2022. Povestea prezentată este bazată pe o perspectivă modernă asupra dramelor de la curtea regală britanică. Cele 3 episoade dezvăluie secrete din viața unor monarhi importanți ai istoriei.

5. The lost Pirate Kingdom

„The lost pirate Kingdom” este un serial dramatic, apărut în 2021, care conține 6 episoade.

Povestea îi prezintă pe adevărații pirați din Caraibe care parcurg un drum bazat pe violență, către bogățiile lumii. Scopul lor este de a întemeia o republică egalitaristă surprinzătoare.

Citește și: Augustin Viziru, pentru prima oară la TV, însoțit de fiica lui. Cât de mult a crescut Maria: "E frumoasă că seamănă cu mama ei"

Ce alte seriale istorice poți să mai vezi, dacă ți-a plăcut „Otomanii Mahomed vs Vlad Țepeș“ [Sursa foto: shutterstock]

6. Medal of Honor

„Medalia de onoare” este un serial apărut în anul 2018. Pe parcursul celor 8 episoade, este prezentată drama militarilor din timpul luptelor.

Acest serial istoric reconstituie viața și poveștile militarilor care și-au apărat țara pe câmpul de luptă, fiind distinși cu Medalia de Onoare.

7. Worm wood: An American Conspiracy

Serialul „Worm wood: An American Conspiracy” a apărut în anul 2017.

În 1953, omul de știință al armatei Frank Olson se aruncă de la fereastra unui hotel și moare. În 1975, un raport bombă leagă moartea lui de un experiment extrem de secret.

Pe parcursul celor 6 episoade, este prezentată o poveste de familie. De 60 de ani, un bărbat, caută răspunsuri privind circumstanțele morții misterioase a tatălui său.

Această căutare îl va aduce față în față cu unele dintre cele mai întunecate secrete ale Statelor Unite.

Sursa: imdb.com