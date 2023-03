Ce ar face Alexia Eram dacă n-ar mai exista rețelele de socializare? Nu vrea să cânte ca Mario Fresh, dar are un plan de rezervă: "Am de unde alege" | EXCLUSIV

In articol:

Alexia Eram este apreciată de mulți români, iar în mediul online face senzație, asta pentru că se numără printre cele mai cunoscute influencerițe de pe internet, având o mulțime de fani, care o urmăresc la orice pas.

Ce meserie ar avea Alexia Eram dacă s-ar închide rețelele sociale

Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mario Fresh, fiind un cuplu care rezistă de peste 6 ani.

Alexia Eram este o influenceriță de top în România, dar oare ce ar face dacă s-ar interzice rețelele sociale și s-ar închide internetul? Ei bine, ne-a spus chiar ea. Deși în trecut a cochetat cu muzica, nu pune la socoteală acest domeniu, ci un alt plan de rezervă.

"Îmi place să organizez evenimente, să gătesc, am o facultate în arte, deci pot să fiu creative director, pot să mă angajez la un brand. Am de unde alege. Pe vremea când făceam YouTube, vlogguri mai multe. A fost un challenge și a trebuit să îl accept. A fost doar un moment. Probabil o să mă axez mai mult pe alte domenii, gen fashion, evenimente, nu cântat. Las locul cântăreților și artiștilor talentați.", a precizat Alexia Eram.

A lexia Eram, totul despre gelozia în cuplul cu Mario Fresh

Alexia Eram a recunoscut tot! Atât ea, cât și Mario Fresh sunt foarte frumoși, așa că sigur există admiratori de ambele părți. În această situația, cum facem cu gelozia? Alexia Eram ne-a dezvăluit ce fel de persoană este ea și cum reacționează de obicei.

"Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă de fel. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.", a declarat Alexia Eram, la WOWnews.

