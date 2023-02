Ce ar fi prezis, de fapt, decesul pisicilor lui Mihai Trăistariu?! Artistul a vorbit abia acum despre asta: „Cineva dintr-o dimensiune, galaxie”

In articol:

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, cântărețul este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii lui din mediul online, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci artistul și-a anunțat urmăritorii din mediul online că una dintre pisicuțele sale s-a stins din viață, iar nefericita veste a primit-o chiar în timpul unui concert. Este vorba despre Negruțu, unul dintre motanii săi preferați.

Vedeta, însă, a avut 8 pisici, iar acum a mai rămas doar cu 5, după ce 3 dintre animalele sale de companie au murit. Totuși, artistul este de părere că zgomotele care veneau chiar de la mașina de spălat ar fi prezis decesul pisicilor lui și crede că aceste sunete ar fi provenite dintr-o altă galaxie sau dimensiune.

”Sincer să fiu, dimineață când a intrat în baie, exact ăsta a fost primul gând, pentru că semnele astea au fost toată luna ianuarie, la un moment dat s-a oprit și chiar dimineață auzise mici păcănituri așa în surdină, erau fix aceleași zgomote ca în ianuarie, dar mai încet. Am zis că s-au oprit pentru câteva zile și acum au revenit și exact ăsta a fost, nu cumva trebuie să-mi zic să mă duc la doctor, poate e ceva grav, poate e cineva dintr-o dimensiune, galaxie, paradis, exact acest gând l-am avut de dimineață. Doctorul m-a certat cu nu m-am dus cu o lună în urmă. (...)”, a spus Mihai Trăistariu, pentru un post TV.

Mesajul trist pe care Mihai Trăistariu l-a postat, după ce a aflat de decesul motanului său

Recent, cu ultimele puteri, Mihai Trăistariu a făcut un anunț trist pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii săi, mai precis că motanul lui, Negruțu, s-a stins din viață, veste pe care a primit-o chiar în timp ce susținea un concert.

„Mă doare sufletul și mă înțeapă inima dar trebuie s-o spun ca să mă descarc. Azi a murit Negruțu. Motanul meu iubit. Am avut 8 pisici. În casă. Au mai rămas 5 din 8. Sunt sfâșiat de durere. Abia acum plâng. A murit la ora 4 după-amiază. Era internat la o clinică veterinară în Constanța. L-am dus de joi. Nu mai mânca singur. Era slăbit. Avea insuficiență renală. Era bătrân. Avea deja 17 ani. Fratele lui, Ambiță, a murit acum 2 ani. Probabil tot de asta. S-a stins într-o zi, din senin. Am cântat în seara asta la Arieșeni, în județul Alb. Pe la ora 19.00. Sunt plecat de ieri din Constanța. Înainte de a pleca l-am vizitat de dimineață la clinică. L-am luat în brațe. Avea branula pe lăbuță. Dar avea încă putere. L-am lăsat acolo trăind cu speranța că-l voi lua luni acasă și că va mai trăi. Măcar puțin. Dar azi a cedat. Cei de la clinică m-au anunțat că n-a mai rezistat. Era prea slăbit. Am stat foarte încordat pe scenă, la concertul din seara asta și foarte concentrat să nu mă pufnească plânsul. Îmi iubesc enorm animalele. Și pisicii și câinii de care am grijă de atâta timp. Ei sunt copiii mei. Încerc să mă gândesc la altele. Dar e tare greu. 17 ani de amintiri atât de frumoase s-au terminat brusc. De fiecare dată când moare cineva drag din viața mea...mă topesc de durere. Sunt prea sensibil. Aproape urlu de durere, dar nu se aude. În fine, 72 de ore durează durerea după moartea unei ființe dragi. Așa spun oamenii de știință. Apoi te iei cu altele și... uiți încet-încet... Am încercat azi din răsputeri să maschez, să nu afle nimeni. Abia acum pot să mă descarc. Iertați-mă! Simțeam nevoia să plâng. Aici. Acum”, a scris în mediul online artistul.