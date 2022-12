Ce ar schimba Oana Lis dacă ar fi politician în România?! Soția lui Viorel, dezamăgită: "Asta se întâmplă doar la noi" | EXCLUSIV

In articol:

Oana și Viorel Lis au traversat mai multe perioade dificile în ultimul timp, însă întotdeauna au reușit să învingă problemele.

Vedeta a rămas tot timpul optimistă, chiar dacă viața nu i-a zâmbit de fiecare dată.

Fostul edil se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, însă Oana nu l-a lăsat la greu și chiar a avut multe de învățat în ultimii ani.

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că și-ar dori să facă o schimbare în România dacă ar fi politician, iar cei vizați sunt chiar vârstnicii și persoanele bolnave.

Ce ar schimba Oana Lis dacă ar fi politician în România

Vedeta i-a fost alături soțului ei în toate problemele și mai ales în clipele în care a avut probleme de sănătate. Oana Lis ne-a mărturisit că a văzut multe persoane în vârstă singure la cabinetele medicilor și spune că totuși statul ar trebui să ofere susținere pentru seniori.

Citește și: Oana Lis, părăsită de familie și prieteni la greu? Mesajul dureros transmis de soția fostului edil cu puțin timp în urmă: „Asta reflectă realitatea...”

Oana Lis recunoaște că nu te poți baza pe pensie dacă ești un om în vârstă în România și mai ales dacă ai și probleme de sănătate așa că a învățat din experiența alături de Viorel că e bine să ai economii și bani puși drept rezervă.

Citeste si: Persoanele care au relații intime în afara căsătoriei pot intra în spatele gratiilor. Ce pățesc femeile care fac adulter- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

"Este greu, dar nu este imposibil. Am învățat din cazul lui Viorel că trebuie să ai bani strânși pentru bătrânețe. Nu te poți baza doar pe pensia de la stat. Nu te poți baza 100% pe nimeni pentru că fiecare își vede de viața lui. Viorel a avut noroc cu mine pentru că eu nu sunt om care să lase pe cineva la greu, dar nu știu câți oameni au", spune Oana Lis.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Dacă ar fi politician în România, Oana Lis spune că ar găsi o serie de măsuri prin care să le facă seniorilor viața mai ușoară. Vedeta aduce în discuție țări precum Italia, acolo unde speranța de viață este de 85 de ani, spre deosebire de România unde a ajuns la 74 de ani.

"Este un fenomen trist. La noi media este de 74 de ani, în Italia este de 85 de ani, o cu totul altă diferență. De unde vine diferența asta?! Din susținerea familiei, din alte pensii și alte fonduri financiare. Toate lucrurile astea contează și eu nu lucrez la stat sau în ministere, dar mi-ar plăcea să fiu și să fac ceva pentru cei în vârstă din țara noastră", a povestit Oana Lis, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana îl susține întotdeauna pe Viorel Lis

Oana Lis a fost în centrul atenției atunci când s-a căsătorit cu fostul primar Viorel Lis, între cei doi fiind o diferență de vârstă. Vedeta însă nu l-a părăsit nicio clipă pe fostul primar și i-a rămas alături chiar și în cele mai grele momente.

Citește și: Replica cu care un internaut a scos-o din sărite pe Oana Lis. Ce a spus despre Viorel: "E ușor să judeci și să arunci cu pietre"

"Ne-am retras puțin din viața publică pentru că a trebuit să mă concentrez pe starea lui Viorel. Bătrânețea vine cu multe provocări pe care nu le știam. Acum le-am învățat și am studiat, dar bătrânețea nu este o boală, este o etapă normală a vieții și trebuie să învățăm să față. Eu îl susțin cu tot ceea ce pot, am studiat despre asta pentru că o am și pe bunica mea care este în vârstă și o iubesc foarte mult și o susțin și pe ea.

Am observat o mare diferență între rural și București. Aici nu prea vin vecinii pe la tine să te întrebe dacă ai ce mânca, fiecare e cu problemele lui, dar la sat încă se mai susțin unul pe celălalt", a mărturisit Oana Lis în trecut, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!