Ce arată autopsia elevului mort la ora de Religie. Medicii legiști au stabilit cauza decesului copilului de nouă ani

Un elev, în vârstă de nouă ani din Ploiești, a murit după ce a făcut infarct în timpul orei de Religie, la școală. Medicii ajunși la fața locului au încercat să-l readucă la viață, însă din nefericire nu s-a mai putut face nimic. Cadrele medicale au constatat decesul. Părinții au spus că băiatul avea afecțiuni cardiace, însă instituția de învățământ nu știa nimic de acest lucru.

" Copilul a acuzat dureri de stomac. Doamna profesoară de religie a mers la cabinetul medical şi a solicitat ajutorul doamnei asistente. Când s-au întors în clasă, băiatul nu mai reacţiona deja. Pentru a nu asista la scenele dramatice, ceilalţi copii au fost trimişi acasă", a transmis Ilona Rizea, Inspector Şcolar General ISJ Prahova.

Imediat după ce băiatul a leșinat, cadrul didactic a alertat imediat echipajele medicale, care s-au deplasat la fața locului.

Între timp, mama copilului a fost anunțată de incident.

" Nu avem acest copil în evidenţă cu niciun fel de problemă medicală, cel puţin una care să fie pusă în dosarul lui medical. Nu are scutire la orele de educaţie fizică, învăţătoarea nu are un astfel de document. Eu am crezut că e o simplă stare de rău, m-am gândit că poate n-a mâncat, este măscuţa, este ceva. În momentul în care m-am dus în sala de clasă şi mi-am văzut asistentul făcându-i masaj cardiorespirator, am început să sunăm din nou la ambulanţă", a spus directoarea școlii unde învăța băiatul.

Ce spun medicii legiști

Medicii legiști spun că băiatul suferea de tulburări de circulație cardiacă, probleme cu vascularizarea și oxigenarea inimii. De asemenea, au fost preluate probe şi pentru examenul histopatologic, care vor ajunge mai târziu.

