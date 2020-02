Micile momente de gelozie își fac apariția în orice cuplu, cu atât mai mult cu cât Rafaello este un artist chipeș care conduce o mașină de mii de euro.

Acesta a fost și cazul celor doi, pentru că Miss Irina nu s-a putut abține să nu-și dea cu părerea în legătură cu apropierile iubitului său de alte femei.

În urmă cu puțin timp, Rafaello și Miss Irina au filmat împreună un videoclip în care ei doi erau personajele principale. Între timp, pe parcusurl videoclipului, în peisaj mai apar câteva domnișoare dornice de atenția lui Rafaello.

Miss Irina a răbufnit și a spus tot ce are pe suflet, însă nu din cauza scenelor din clip. Rafaello a postat pe o rețea de socializare câteva imagini din spatele camerelor, în care se poate vedea că este cam prea apropiat de colegele lui de filmare.

"Ce s-a întâmplat în ziua aia a fost puţin diferit de ce mă aşteptam eu... A postat el şi pe vlog nişte chestii din backstage şi nu mi-a plăcut. Te băgai prea mult în seamă la filmări cu fetele...", a spus Miss Irina.

Invitați la o emisiune tv, cei doi au ajuns la o concluzie.

"La următorul clip ea va veni doar la scenele cu ea... Ca să nu mai fii geloasă! Ea glumeşte acum, nu e aşa geloasă...", a continuat artistul.

"Pe mine m-a deranjat că s-a simţit intimidat cu atâtea fete... ", a mai precizat Irina.

Rafaello a explicat că nu a făcut nimic greșit și că totul este în regulă între ei doi, iar „dacă nu iubești, nu există gelozie”.

Cum au ajuns Rafaello și Miss Irina un cuplu

După ce Rafaello și-a căutat jumătatea la Puterea Dragostei, se pare că a venit ea la el, exact când nu se aștepta.

După o seară de petrecere în club cu prietenii, Miss Irina s-a trezit în casa lui Rafaello, dezbracată și cu mintea goală de orice amintire legată de noaptea precedentă.

Frumoasa Irina l-a acuzat atunci pe artist că a abuzat de ea, deși toate analizele pe care le-a făcut ulterior au demontat această ipoteză.

„Am ajuns acasă, am început să citesc toate mesajele, să mă uit pe filmările de pe camerele de luat vederi. Trebuie să fie o explicație, m-am trezut dezbrăcată, nu mi se leagă...La spital mi-au zis că mâine vin rezultatele, că nu se poate face mai repede. Am fost și la ginecolog, mi s-a spus că vor veni toate analizele odată. Nu îl cunosc pe Rafaello” a spus Miss Irina, contrariată de cele întâmplate.

Rafaello a explicat care au fost intențiile lui și de ce a adus-o pe Miss Irina la el acasă, deși ea nu era conștientă.

„Nu am văzut-o dormind semi dezbrăcată, am văzut-o acoperită cu o pătură. Ea s-a dezbrăcat și s-a pus în pat. Era inconștientă aproape de tot. Eu am ieșit în club cu prietenii mei, m-am distrat cât se poate, nu am băut nimic, eram cu mașina. Am plecat spre mașină, această domnișoară era singurică, frumușică, elegantă, m-am întrebat ce se întâmplă cu ea. Era incoerentă, nu vorbea, am întrebat-o dacă vrea să o ajut. Eu având un apartament, am zis că o duc în apartament să o duc să se odihnească, eu nu am cum să abuzez o femeie, cred că am destule calități pentru a cuceri o femeie. Era sub influența alcoolului. Eu am vrut să fac un bine. După ce am ieșit de la baie, am văzut că era rochița pe jos. Am lăsat-o să adoarmă și am plecat. Eu am stat cu ea, atât. Am atâtea poze în telefon cu femei goale, dar îmi trimit ele mie, ce fac eu cu ele rămâne la mine în telefon” a spus Rafaello la o emisiune tv.