Ce au ajuns să facă pentru bani Hatice și Mihai, după ce au ieșit din competiția matrimonială?! Cei doi tineri nu s-au mai ascuns

Mihai și Hatice au format unul dintre cele mai controversate cupluri din cadrul emisiunii matrimoniale moderate de Simona Gherghe, însă chiar și așa, cei doi au reușit să aibă alături de ei un public numeros, care i-a susținut și au stat cu sufletul la gură la fiecare apariție publică pe care au avut-o.

De asemenea, mulți sunt curioși să afle și ce se întâmplă cu cei doi tineri, după ce competiția matrimonială s-a terminat, așa că de curând aceștia au vorbit despre viața lor din prezent, dar și despre ocupațiile lor care le aduc bani în buzunare.

Așadar, Mihai spune că încă nu și-a reluat activitatea de antrenor, în schimb, Hatice este în continuare manichiuristă.

„Avem un apartament și stăm noi doi. Momentan nu am făcut mare lucru, ea cu munca și unghiile, mediul online. În rest, stăm să ne plimbăm, am fost la munte și la mare. Nu (n.r. nu și-a reluat activitatea de antrenor) nu am început sala, dacă sunt mereu plecat. Au fost momente bune și momente rele, tot ce contează e că suntem acum aici împreună.”,

Hatice și Mihai s-au mutat împreună

a declarat recent Mihai Grosu, în cadrul unei emisiuni TV.

După ce au ieșit împreună din competiția matrimonială, Mihai și Hatice s-au mutat singuri, într-un apartament din Capitală.

În cadrul unui interviu recent, tânăra a mărturisit că ea și partenerul de viață au fost uniți încă din cadrul emisiunii TV, însă după ce au rămas singuri și pe cont propriu, cei doi au ajuns să fie și mai uniți.

„Noi eram uniți din casă, dar acum cu siguranță suntem mult mai uniți. Ne bucurăm unul de celălalt, suntem fericiți. Stăm în București, singuri.”, a mărturisit Hatice.

Mihai și Hatice [Sursa foto: Captură Mireasa - Antena 1]