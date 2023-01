Ce au decis organizatorii, după ce mai multe steaguri ale Rusiei au fost afişate la Australian Open

In articol:

Steagurile Rusiei şi Belarusului au fost interzise de organizatorii de la Australian Open. Decizia a venit după ce mai multe drapele au fost văzute în tribune, încă din prima zi a competiţiei. Chiar ambasadorul Ucrainei în Australia i-a cerut Federaţiei Australiene de Tenis să ia măsuri.

Steagurile Rusiei şi Belarusului au fost interzise la Australian Open, după ce mai multe drapele au fost văzute în tribune. Steagul Rusiei a fost afişat chiar în prima zi de concurs, în partida dintre ucraineanca Katerina Baindl şi rusoaica Kamilla Rakhimova. Fanii din Ucraina prezenţi la meci le-au cerut forţelor de securitate să ia măsuri şi să confişte drapelele.

Steagul Rusiei a fost văzut şi pe Rod Laver Arena, în timpul confrunării dintre rusul Daniil Medvedev şi Marcos Giron, din Statele Unite ale Americii.

"Drapelele rus şi belarus sunt interzise la faţa locului, la Australian Open. Politica noastră iniţială a fost ca fanii să le poată aduce, dar nu le puteau folosi pentru a provoca perturbări", a scris Tennis Australia, într-un comunicat.

Ambasadorul Ucrainei în Australia şi Ucraina a militat încă de la început pentru excluderea din competiţie a jucătorilor din Rusia şi Belarus. Vasyl Miroshnichenko le-a cerut organizatorilor să copieze măsura luată la Wimbledon, anul trecut, dar cerinţa sa a fost trecută cu vederea. În conflict s-a implicat şi fostul ambasador al Australiei în Ucraina, Doug Trappett.

"Aţi fi putut interzice jucătorii ruşi şi să vă poziţionaţi reacţionând serios la aceste incidente previzibile, dar aţi ales laşitatea", a scris Trappett pe contul său de Twitter. Încă de la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, jucătorii de tenis din Rusia şi Belarus au fost obligaţi să participe la competiţii sub steag neutru.

Vasyl Miroshnichenko a reacţionat şi după ce steagul Rusiei a fost văzut în tribune în partida din primul tur de la Australian Open, dintre ucraineanca Katerina Baindl şi rusoaica Kamilla Rakhimova. "Condamnăm ferm afişarea publică a steagurilor ruseşti în timpul meciului jucătoarei ucrainene Katerina Baindl de la Australian Open", a scris pe Twitter ambasadorul Ucrainei în Australia şi Noua Zeelandă.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF