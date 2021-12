Ce au făcut vedetele de 1 decembrie? Iată cum și-au petrecut Ziua națională a României!

In articol:

1 decembrie este despre țara nostră, în care trăim și ne bucurăm de fiecare moment petrecut alături de cei dragi și reprezintă Ziua Națională a României! Artiștii cei mai iubiți de publicul român au ales să sărbătorească în stilul propriu, împărtășind totul cu fanii lor.

Elena Gheorghe, alături de familia sa

Elena Gheorghe și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Patrioată convinsă, Elena Gheorghe a ales să petreacă Ziua Națională a României alături de copiii ei, îmbrăcați în porturi populare. Aceasta a postat și o poezie, dedicată țării noastre și românilor de pretutindeni.

“Draga mea tara, M-as fi putut rezuma la un simplu “La multi ani, Romania!” dar nu as fi fost sincera, asa ca am ales sa-ti spun ce simt cu adevarat. As minti sa-ti spun ca te iubesc asa cum esti… As minti sa-ti spun ca mi-e bine aici cand vad ca sistemul sanitar e depasit inca dinaintea pandemiei, as minti sa-ti spun ca sunt fericita aici cand vad ca desi ai fost inzestrata cu: mare, munte, dealuri, campii, pamant roditor ele nu-s valorificate, ba din contra am ajuns sa alegem sa mergem in alte tari desi ele nu-s poate la fel de frumoase dar au conditii, am ajuns sa exportam tot ce avem mai bun si sa ne multumim cu alimente si lucruri de calitate indoielnica, as minti sa-ti spun ca sunt multumita cand vad ca ai nostri copii nu au parte toti de educatie aleasa, de scoli, in unele nici macar in 2021 nu exista grup sanitar in interior ce sa mai vorbim de acces la scoala online, as minti sa-ti spun ca-s mandra de tot ce se intampla aici in tara mea, dar in acelasi timp imi dau seama ca vina nu e la tine, vina nu e a ta, vina e la noi, cei care traim aici pentru ca omul sfinteste locul, noi suntem cei care te putem infrumuseta sau urati. In speranta ca vom reusi sa schimbam in bine lucrurile care nu functioneaza, incerc sa-mi canalizez atentia astazi, de ziua ta, de ziua noastra, pe ce a mai ramas frumos, bun, drag. La multi ani Romaniei frumoase, bune si dragi! La multi ani oamenilor care sfintesc acest pamant! Va iubesc!”, a transmis Elena Gheorghe.

De asemenea, a fost prezentă și în studioul de înregistrări, pregătind o surpriză muzicală pentru fanii săi.

Mira își pune aparat dentar

Mira [Sursa foto: Instagram]

Cântăreața Mira și-a petrecut Ziua Națională a României într-un cabinet stomatologic. Vedeta a fost nevoită să își pună aparat dentar, iar programarea a fost făcută chiar astăzi, de 1 decembrie. Deși nu a petrecut în stil mare, vedeta apreciază valorile și tardițiile românești. Mira este nevoită să poarte aparatul timp de 10 săptămâni, iar după aceea, se poate bucura de o dantură cu adevărat sănătoasă.

Antonia se răsfață la o clinică de tratamente

Antonia [Sursa foto: Instagram]

De 1 decembrie, Antonia a preferat să se relaxeze, la o clinică pe care o frecventează destul de des, unde se răsfață cu diverse tratamente. Cântăreața este adepta unui stil de viață activ și sănătos, sportul fiind una dinttre activitățile ei zilnice de bază. Și Antonia iubește țara în care trăiește cu tot ce implică ea, fiind mândră că este româncă.

Elena Ionescu la sală și la ziua de naștere a Bellei Santiago

Elena Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu a avut o zi plină de 1 decembrie. Mai întâi, a mers la sală, unde și-a făcut antrenamentul pe care îl desfășoară zilnic. Pe seară, a participat la petrecerea de ziua Bellei Santiago, distrându-se la maxim. Vedeta a dansat și cântat alături de colegii ei de breaslă și a sărbătorit atât ziua de naștere a prietenei ei, dar și Ziua Națională a României.

Alexia Eram, excursie la munte

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Alexia Eram a celebrat frumoasa sărbătoare, în inima munților! Aceasta nu a fost singură, ci însoțită de sora iubitului ei. Și-a început dimineața cu un vin fiert, mai apoi delectându-se cu un desert tradițional, papanași cu smântână și dulceață. Mai pe seară a participat la un eveniment destinat Zilei Naționale.

“La mulți ani, România și la mulți ani tuturor românilor, oriunde ați fi în lume! Începem ziua cu un vin fiert.”, a spus Alexia Eram la story pe Instagram.