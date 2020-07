In articol:

Cei mai sexy burlaci de la Exatlon au o legătură cu Ronaldo! Pachețelele de mușchi ale celor mai vânați Exatlonisti din Frăția Războinicilor, sezonul 2, cu cheltuială se ține! Sunt tineri, burlaci și foarte serioși când vine vorba despre imaginea lor. Băieții “albaștri”, cei care au făcut furori în timpul emisiunii fenomen Exatlon, având mii, chiar zeci de mii de urmăritoare pe rețelele de socializare, sunt în continuare la fel de împătimiți în privința sportului și menținerii sănătății și fizicului lor.

Cei mai sexy burlaci de la Exatlon au o legătură cu Ronaldo? De ce toți arată în acest moment ca el?

Dacă vă imaginați că numai sexul slab este preocupat de propria imagine, ei bine, vă înșelați amarnic. Mihai Berar, Alex Stoica, Gabi Nedelcu și Cristian Dumitrache au descoperit, recent, un adevărat ritual pentru a arăta perfect după Exatlon. Pe lângă sală cât cuprinde (de minimum 3 ori pe săptămâna, uneori chiar și 5 zile), dietă pe baza de proteine, epilarea definitivă în zone precum brațe, axile și piept, au începurt să urmeze și celebra terapie “spațială” Vacusport, folosită de o dată pe săptămână și de celebrul Cristiano Ronaldo, cel care este idealul masculin al reprezentantelor sexului frumos.

Totul se bazează pe oxigenarea sângelui! Cine spune acest lucru?

Cei mai sexy burlaci de la Exatlon au o legătură cu Ronaldo! “Îmi imaginez cum ar fi fost să beneficiem de tehnologia Vacusport la Exatlon… Azi te accidentai, mâine erai pe picioarele tale, ca nou! Am tras mult timp cu glezna după accidentarea din cadrul concursului și foarte mulți dintre colegii mei au suferit diferite accidente pe trasee, unii dintre ei fiind obligați chiar să renunțe. Îmi pare rău că nu am avut șansa unei astfel de terapii miraculoase atunci, dar sunt fericit că pot avea acces la ea acum, când mă pregătesc serios pentru altă competiție, unde am nevoie de forță și de anduranță. Oxigenarea sângelui, exact cum se întâmplă astronauților, face minuni pentru tonusul meu”, mărturisește gălățeanul Alex Stoica, fost vicecampion la kaiac canoe, cel care a spus că a dorit să urmeze terapia lui Ronaldo, pentru a arăta perfect, exact ca el.

Nici cel mai atrăgător jandarm, Mihai Berar, nu s-a lăsat mai prejos și a ales...metoda lui Ronaldo, apelând la un medic foarte important din București, Amalia Anghel, și nu a regretat. ”Sunt un împătimit al sportului, merg la sala chiar și de 5 ori pe săptămâna, uneori de două ori pe zi. În plus muncă mea implică mult efort fizic, tot felul de antrenamente, multă mișcare. Singurul răsfăț pe care mi-l ofer, chiar dacă trebuie să fac un efort să ajung săptămânal în București, este terapia cu vacuum interminent, singură la nivel mondial care oferă atâtea beneficii”, a comentat Mihai pentru WOWbiz.ro

Cei mai sexy burlaci de la Exatlon au o legătură cu Ronaldo! Specialiștii explică de ce toți au apelat la terapii folosite de astronauți

Cei mai sexy burlaci de la Exatlon au o legătură cu Ronaldo! Specialiștii au explicat miracolele care i-au ajutat pe sportivii de la show-ului de supraviețuire de la KanalD, dar și pe marii jucători ai lumii, astfel că, acum, se poate spune că terapiile folosite acolo sunt și la noi, și chiar la mare modă printre…bărbați. “Prin terapia cu vacuum intermitent este binevenită în cazul iubitorilor de sport. Folosită profilactic de două ori pe săptămână, s-a observat creșterea capacității cardio-pulmonare, creșterea rezistenței la efort, îmbunătățirea performanței și a vitalității organismului. După o singură ședință de Vacuum, energia, toleranța la efort, vitalitatea și performanța cresc vizibil, oboseală și febra musculară fiind înlăturate. Marile cluburi sportive, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, dar și celebrul Cristiano Ronaldo folosesc această terapie înainte și după fiecare antrenament. Preparatorii fizici ai acestor cluburi au constatat lipsa accidentărilor majore, dar și tratarea lor cu mare succes.În medicină sportivă este folosit așadar profilactic, curativ și recuperator”, a dezvăluit Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatologie/venerologie pentru WOWbiz.ro