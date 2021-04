Ce au în comun Zanni de la Survivor și Delia. Fanii au observat imediat acest detaliu: "Ești fan Zanni?"

In articol:

Fanii au complimentat-o pe Delia pentru schimbarea de look afișată pe Instagram, însă cei mai mulți au făcut asocierea cu Zanni de la Survivor.

Ce au în comun Delia și Zanni

Delia și-a făcut o schimbare de look, iar fanii au asemănat-o cu Zanni de la Survivor[Sursa foto: Instagram]

Delia și-a schimbat de curând nuanța parului, de fapt s-a vopsit în două culori. Ea și-a păstrat nuanța de blond pe jumătate din păr, iar cealaltă jumătate a vopsit-o cu un șaten.

Delia este cunoscută pentru faptul că ține pasul cu trendul și nu adoptă orice stil indiferent cât pare de îndrăzneț. Așa s-a întâmplat și cu nuanța părului, pentru care a ales să meargă la salon.

Încântată de rezultat, cântăreața și-a anunțat fanii cu schimbarea sa de look, iar cei mai mulți au asemănat-o cu Zanni de la Survivor, care a apărut pentru prima dată cu părul vopsit pe jumătate.

"Ce tare, la fel ca Zannidache!", "Zanni în varianta feminină.", "Aștept să scoți o piesă cu Zanni, amândoi nebuni.", "Geamaăna lui Zannidache", "Ești sora lui Zanni.", "Un fel de Zannidache.", "Esști fan Zanni?", acestea sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de fani la poza cu schimbarea de look a Deliei.

Zanni, povestea celor peste 100 de tatuaje

Zanni de la Survivor este ușor de remarcat atât pentru felul în care a ales să-și vopsească părul, dar și pentru multitudinea de tatuaje desenate pe corp. Are peste o sută de tatuaje, fiecare cu câte o poveste.

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment- frustrare, revoltă... Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul.

Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1200 de lei. Tatuajul "HOME" reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea. Mi-am tatuat pe spate mesajul "Home is Where Your Heart Is" care este tatuat lângă mesajul "Homeless". Încă nu știu unde îmi este inima, sunt neliniștit teribil. Casa mea va fi acolo unde mă voi simți liniștit. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta de neliniște. Sunt mereu agitat, frustrat. Mi-am tatuat pe tâmplă "Understand Why" pentru că, cu cât înțelegi mai mult, ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici”, povestea Zannidache înainte de a pleca la „Survivor România”.