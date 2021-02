Ce au observat fanii la Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România! Carmen de la Sălciua se va înfuria când va afla!

In articol:

Culiță Sterp a acceptat provocarea Survivor România 2021 și se pare că a știut de ce nu dă cu piciorul unei astfel de oportunități! Încă de când a început sezonul cu numărul 2 al competiției din Republica Dominicană , artistul a demonstrat că este cel mai bun, iar asta nu o spunem doar noi, ci și clasamentul.

Daniela, iubita lui Culiță, mesaje emoționante din partea fanilor

Faimosul a reușit să își ajute echipa de fiecare dată cu puncte și de cele mai multe ori a fost și cel care a adus punctul câștigător, la ștefeta mixtă!

Cu puțin timp înainte să pornească în această aventură numită Survivor România 2021, Culiță Sterp a primit o veste care l-a făcut cel mai fericit bărbat.

Iubita lui, Daniela, a aflat că este însărcinată cu primul lor copil și cu toate că inițial nu a vrut să vorbească despre acest subiect, artistul i-a emoționat pe toți când a făcut anunțul înainte de primul joc al competiției din Dominicană.

Iubita lui a fost cea mai emoționată și a ținut să își exprime emoția în mediul online, acolo unde i-a făcut o declarație de iubire faimosului de la Survivor.

Odată cu participarea lui Culiță la Survivor,

cuplul lor a început să fie din ce mai iubit de către fanii faimosului, care îi lasă numeroase comentarii Danielei la fiecare fotografie pe care o postează pe rețelele de socializare. Un detaliu a atras atenția internauților imediat și au ținut să îi transmită Danielei.

Mai exact, este vorba despre aspectul fizic al acesteia și faptul că este naturală și nu are operații estetice. Acesta pare a fi și un mic atac al fanilor tinerei la adresa lui Carmen de la Sălciua, despre care se știe că și-a făcut mai multe modificări la nivelul feței, chiar ea recunoscând acest lucru în decursul anilor.

„Minunată și naturală! Să ai o naștere ușoară și fără complicații. Îmi imaginez ce copil frumos o să aveți, pentru că amândoi sunteți minunați”

„Simplă, naturală și frumoasă. Să ai o sarcină ușoară”

Daniela și Culiță Sterp vor deveni părinți[Sursa foto: Instagram]

„Ești foarte naturală și frumoasă”

„Înainte să te urmăresc le spuneam cunoscuților că mai bine era Culiță cu Carmen, că erau mult mai frumoși. După ce am început să te urmăresc, am văzut cât de frumoasă ești și am realizat că m-am grăbit să judec”, sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut în mediul online odată cu participarea lui Culiță la Survivor România 2021 și cu anunțul sarcinii Danielei Iliescu, iubita faimosului.