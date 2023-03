Ce au scris oficialii lui Gigi Becali pe foaia de joc oficială în dreptul numelui antrenorului principal la meciul UTA-FCSB! Toată lumea a rămas surprinsă

In articol:

Leo Strizu și-a dat demisia de la FCSB, chiar înaintea partidei de la Arad, cu UTA, din Superligă, motivând că îi ajung umilințele din ultima perioadă. Tehnicianul a fost adus la cârma echipei în noiembrie 2022, fiindcă deținea licența Pro, însă a avut acolo doar un rol decorativ.

”Când din interiorul clubului toată săptămâna am fost denigrat, am luat decizia să plec. Întotdeauna am evitat să mă implic. Când Pintilii mi-a cerut o părere, mi-am spus-o. Dacă echipa a avut rezultate cu Pinti, atunci de ce mi-aș fi dorit mai mult? Nu neg că nu am unele greșeli. Nu am participat la niciun antrenament. A, că le-am vizionat, e cu totul altceva ”, a spus Strizu, la Digi Sport, motivul pentru care nu a mai vrut să rămână la FCSB.

Leo Strizu, ironizat de Gigi Becali! ”Ce să le spună el jucătorilor? Că începeau jucătorii să râdă când le spunea ceva. Era un slujitor pe care am vrut să-l ajut, dar el a crezut că e un slujitor mai mare”

Pe de altă parte, Gigi Becali l-a ironizat pe Leo Strizu. „M-a rugat Teia Sponte să-l angajez și Strizu începuse să se creadă antrenor. E antrenor, dar nu e de FCSB. El, săracul, vrea să meargă să antreneze, să intre în vestiar. E de alte echipe, mai mari, nu de FCSB (n.r.- e ironic) . Ce să le spună el jucătorilor? Că începeau jucătorii să râdă când le spunea ceva. El era acolo ca să țină locul de licență.

El s-a supărat că îl lucrează MM. Eu am vrut să-i fac un bine, lua 2.000 de euro pe lună. Dau toți în MM ca să nu dea în mine, ei preferă să lovească un câine decât un leu. Nu mai dați în MM, eu fac tot la FCSB!

Citeste si: Un nou cutremur în România luni, 6 martie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

MM nu face altceva decât să execute ordinele mele. Care aveți ceva cu FCSB, aveți cu mine! Ați intrat în luptă cu Becali, nu cu slujitorii mei. Ei slujesc pentru mine. El, Strizu, era un slujitor pe care am vrut să-l ajut, dar el a crezut că e un slujitor mai mare”, declara Gigi Becali după plecarea lui Leo Strizu de la echipă.

Citește și: Gigi Becali nu pierde vremea după ce Leo Strizu și-a dat demisia din funcția de antrenor la FCSB. Vezi cu cine vrea să îl înlocuiască pe tehnician

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, escortată de polițiști la secție și testată pentru consum de substanțe interzise. Cântăreața și amicul ei veneau dintr-un club- radioimpuls.ro

Lucian Filip a venit la conferințele de presă după meciul UTA-FCSB, din Superligă! ” Tot eu voi sta pe bancă la următorul meci”

Imediat ce Leo Strizu nu a mai figurat în acte ca antrenor principal la FCSB, la conferințele de presă s-a prezentat Lucian Filip, preparatorul fizic, inclusiv după partida din Superligă, de aseară, de la Arad, cu UTA, terminată cu înfrângerea vicecampioanei, cu scorul de 3-1. Mai mult, înlocuitorul temporar al lui Mihai Pintilii a confirmat că va sta pe bancă și la următorul meci, ultimul din sezonul regulat, împotriva lui Sepsi.

„Au fost multe surprize în această etapă. Din păcate, și pentru noi e o surpriză nepalcută ce s-a întâmplat. Ne așteaptă un meci destul de greu, trebuie să ne revenim. Băieții s-au pregătit toată săptămâna, îmi doresc să facă același lucru și în următoarea săptămână, sunt sigur că va veni victoria. Echipa trebuie să aibă un moral ridicat, cu siguranță vom reuși să obținem un rezultat bun(n.r.- contra lui Sepsi OSK). Tot eu voi sta pe bancă la următorul meci, da”, a declarat Lucian Filip, la Orange Sport.

Lucian Filip este doar preparator fizic la FCSB. Ce scria pe foaia oficială a meciului UTA-FCSB

În ciuda faptului că FCSB a fost reprezentată la conferința de presă de Lucian Filip, ei bine, el nu a apărut pe foaia de joc tipărită de LPF (Liga Profesionistă de Fotbal). În spațiul din dreptul numelui antrenorului principal de la FCSB, oficialii vicecampioanei nu au scris nimic. Fostul fundaș, în acte, figurează ca preparator fizic, iar în viitor, conform declarașiilor lui Gigi Becali, va fi nevoie să angajeze un antrenor care are licența Pro.