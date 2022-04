Ce avere a adunat Ovidiu Lipan Țăndărică. Artistul se consideră un răfățat al sorții: ”Sunt milionar”

In articol:

Ovidiu Lipan Țăndărică și-a ales drumul în viață de mic copil. Încă de la o vârstă fragedă, artistul a urcat pe scenă, a impresionat și astfel a ajuns acum, după zeci de ani de activitate, să fie unul dintre cele mai apreciate nume din lumea muzicii românești.

Deși a preferat să-și trăiască viața departe de ochii curioșilor, lăsând doar muzica să vorbească despre el, nu puține au fost momentele când s-au speculat tot felul de lucruri despre maestrul toboșar.

Ovidiu Lipan Țăndărică [Sursa foto: Facebook]

Ovidiu Lipan Țăndărică: ”Mă gândesc tot timpul să nu scadă milionul”

Unii spun că Țăndărică s-ar fi iubit cu nu mai puțin de 1.000 de femei, alții speculează că artistul este milionar în euro.

Ce-i drept, luat la întrebări, Ovidiu Lipan nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat cele zvonite. Se consideră un răsfățat al sorții, care mai mult a fost iubit, decât a iubit, însă recunoaște că a avut parte și de povești de amor ca-n filme.

Cât despre partea financiară a vieții sale, după anii petrecuți pe scenele lumii, cântărețul recunoaște că a adunat o avere, dar a și cheltuit pe măsură.

Ovidiu Lipan Țăndărică spune că în trecut nu a ținut cont niciodată de câți bani a avut, nu s-a gândit la ziua de mâine, ci a preferat să-și transforme orice vis în realitate. Însă, lucrurile s-au mai schimbat pe parcurs și, spune artistul, a învățat că echilibrul și disciplina îți garantează te ajută să duci un trai fără griji.

”Bani are ăla care îi cheltuie, nu ăla care stă pe ei! Sigur că se duc, și grijile sunt la fel de mari, și nevoile. Mai ales când pleci de la punctul A spre punctul B, la serviciu și după aia aștepți să ieși la pensie. Trăim o viață cu totul și cu totul foarte plină de tot felul de evenimente și trebuie să fii foarte echilibrat și foarte disciplina. Adică ai posibilități și trebuie să fii și cumpătat, asta e ideea. Ca să poți să fii cumpătat trebuie să fii spart mulți bani ca să ajungi la concluzia asta. Am avut, am câștigat bani mulți”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică, notează Fanatik.

Pe lângă banii din conturi, Ovidiu Lipan Țăndărică spune că mai presus este bogația sufletească și spirituală. Artistul consideră că ceea ce trăiești, vezi, simți și lași în urma ta este mult mai important. Însă și pentru asta, recunoaște el, este nevoie de o susținere financiară pe măsură, care să-ți permită să bifezi anumite plăceri ale vieții.

”Am prieteni multimilionari care spun: „Te văd peste tot la mare, la munte, la evenimente și eu trebuie să muncesc de dimineață până seara!” Deci, cine a câștigat?! Sunt milionar în suflet, acolo e bogăția, în a te simți bine în viața asta, în călătoria asta scurtă, într-o vizită scurtă aici pe Pământ. N-am făcut multe, dar am cheltuit mult asta e adevărat. Eu nu am vorbit niciodată de bani, asta nu e o bogăție. Starea, și sufletul, și spiritul, acolo este foarte important și să poți să-ți permiți să-ți faci niște plăceri. Că în rest ce e, totul e trecător. Știu ce înseamnă că dacă nu ești deschis, și nu ești tenace, și nu te bucuri de ceea ce faci… Să știi că banii mulți deteriorează psihicul”, a mai spus artistul.

De altfel, deși nu a spus niciodată că ar face parte din categoria milionarilor din România, Țăndărică recunoaște că mereu se gândește, având în vedere vremurile pe care le traversăm, să nu cumva să scadă în clasamentul oamenilor bogați.

”Eu nu am spus că sunt milionar, mă gândesc tot timpul să nu scadă milionul. Sunt vremuri foarte grele și eu știu ce înseamnă asta”, a mai adăugat toboșarul.