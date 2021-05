Ce avere are Asap Rocky, noul iubit al Rihannei. Suma este fabuloasă

In articol:

Asap Rocky, care se bucuăr de o avere uriașă, a descris-o pe Rihanna ca fiinddragostea vieții lui, într-un interviu acordat GQ.

Rapperul america Asap Rocky și Rihanna, cel mai nou cuplu

Ce avere are iubitul Rihannei[Sursa foto: Captură YouTube]

Zvonurile despre faptul că Rihanna și Asap Rocky se întâlneau au început încă din 2013, când rapperul a susținut-o pe Rihanna în turneul ei Diamonds World Tour.

Amândoi au apărut în videoclipul lui A$AP Rocky din 2013 pentru Fashion Killa, în timp ce rapperul a oferit un verset ca invitat pe remix-ul hitului Rihanna din 2012 Cockiness (I Love It).

De când au devenit un cuplu oficial, ei au încercat să evite să fie fotografiați împreună de paparazzi.

Cine este Asap Rocky

Asap Rocky s-a născut în Harlem ca Rakim Mayers la 3 octombrie 1988. Mayers a devenit interesat de muzica rap în timp ce era la școala primară; până în clasa a treia scria primele sale melodii rap. Când Mayers avea 12 ani, tatăl său a fost încarcerat pentru trafic de droguri, fratele său mai mare a fost ucis, iar ceilalți membri ai familiei sale s-au mutat într-un adăpost.

În timp ce se deplasa prin adăposturit împreună cu mama și sora sa, Asap Rocky a vândut canabis și a continuat să scrie melodii rap. A executat două săptămâni în închisoare pentru trafic de droguri și a împărtășit o celulă cu Cassanova, un alt viitor rapper.

Asap Rocky s-a alăturat echipei A$ AP Mob Crew (un colectiv de rapperi, producători și alți oameni talentați din Harlem, interesați de scena muzicală) în 2007.

A început pe scena rap națională la începutul anului 2011, când unul dintre single-urile sale, „Peso” s-a bucurat de succes. El a semnat un acord de discuri în valoare de 3 milioane de dolari cu Sony, RCA Records și Polo Grounds Music și a început să facă turnee aproape imediat- 1,7 milioane de dolari fiind alocați pentru munca sa solo și 1,3 milioane de dolari alocați pentru a-și finanța compania ASAP Worldwide, împreună cu A&R și producătorul executiv Steven Rodriguez (cunoscut sub numele de ASAP Yams).

Rocky a colaborat în 2018 cu Gucci Mane și 21 Savage la piesa „Cocky”, în promovarea filmului Uncle Drew. A lansat un single, Bad Company, pe 27 martie 2018 și un al doilea single „A$ AP Forever” pe 5 aprilie. Albumul său, Testing, a fost lansat pe 25 mai 2018 și a debutat pe locul 4 în topurile Billboard.. De-a lungul anilor, A$ AP a colaborat cu o serie de alți artiști precum Tyler, Creatorul, Drake, Kid Cudi, Frank Ocean și Lana Del Ray.

Pe lângă o carieră muzicală de succes, A$ AP a apărut în filmele Dope, Zoolander 2, Popstar: Never Stop Never Stopping și All Rise.

Ce avere are Asap Rocky, noul iubit al Rihannei

Asap Rocky este un rapper american care are o valoare netă de 10 milioane de dolari. Este membru al formației de hip hop A$ AP Mob, din care și-a adoptat numele. Pe lângă succesul în muzică și îmbrăcăminte în stil hip hop, A$ AP Rocky este, de asemenea, un producător de discuri remarcabil, producând sub pseudonimul Lord Flacko.