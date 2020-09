Eduard Miritescu este noul sef interimar al Politiei Romane

In articol:

Săptămâna trecută, Liviu Vasilescu și-a dat demisia din funcția de șef al Poliției române, după implicarea sa în scandalul întâlnirii cu membri ai clanului Duduianu. Imediat după demisia sa, ministrul de Interne l-a numit interimar la conducerea Poliției pe chestorul Eduard Mirițescu.(Vezi și ce avere are Liviu Vasilescu, fostul șef al Poliției Române)

Noul șef al Poliției române a fost adjunctul lui Vasilescu, iar în trecut a fost șeful IPJ Prahova.

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Citeste si: Ministrul din mașina care a provocat accidentul pe Valea Oltului e plin de datorii! Ce avere are Lucian Bode?

Citeste si: Liviu Vasilescu a demisionat din funcția de șef al Poliției Române, după ce a negociat cu interlopii înmormântarea lui Emi Pian! Primele declarații VIDEO

Citeste si: Fostul șef de la “Rutieră”, despre accidentul ministrului Bode: O astfel de mașină nu are voie să aibă semnale luminoase și acustice (VIDEO)

Eduard Mirițescu, noul șef al Poliției Române, are și mai multe mastere

Eduard Mirițescu are un CV bogat la capitolul studii, are trei facultăți și mai multe masterate. În afara Academiei de Tehnică Militară Bucureşti/ Facultatea de Electronică şi Informatică, el a absolvit și Academia de Studii Economice Bucureşti/ Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Facultatea de Drept, dar şi Administraţie Publică – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti. De asemenea, a absolvit mai multe programe de masterat la Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Drept şi la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Eduard Mirițescu are 51 de ani și este căsătorit cu Ancuța Mirițescu, directoarea colegiului tehnic ”Elie Radu” din Ploiești. Conform celei mai recente declarații de avere depusă de Eduard Mirițescu, acesta nu are nicio locuință în proprietate, însă cu soția are un teren în comuna Măneciu Ungureni din Prahova. Cei doi soți au și o mașină, Mazda din 2008. Eduard Mirțescu are trei conturi bancare, unul în valoare de 74.969 lei, cel de-al doilea de 144.119 lei, iar al treilea de 27.389 lei.