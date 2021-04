Ce avere are Mihai Stoica. Fostul manager general al echipei de fotbal FCSB are un salariu fabulos

In articol:

Mihai Stoica este singurul conducător de club din România care are la activ trei calificări consecutive în fazele eliminatorii ale competițiilor europene.

Ce avere are Mihai Stoica

Mihai Stoica, cunoscut ca MM Stoica, este un fost fotbalist român care a jucat la FC Metalosport Galați, Oțelul Galați, Victoria Râmnicu Sărat și Șantierul Naval Tulcea.

În februarie 1992 a primit funcția de Președinte al Secției de Fotbal la Clubul Sportiv Oțelul Galați pe care a ocupat-o până în iunie 2002. După plecarea de la Oțelul Galați și-a îndreptat atenția către FC Steaua București, unde a ocupat funcția de Director Executiv până în august 2004, urmând să devină Managerul General FC Steaua.

A rămas o bună perioadă la FC Steaua până în luna mai 2007, atunci când acesta a avut câteva neînțelegeri cu patronul Stelei, Gigi Becali, și a decis să demisioneze, urmând să semneze un contract de 3 ani cu FC Unirea Urziceni.

Salariul lui Mihai Stoica la FC Steaua București

În anul 2010, din cauza unei crize economice la club, MM Stoica și-a prezentat demisia. Pe 4 martie 2014, MM Stoica a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor, pentru înșelăciune.

Mihai Stoica, înainte de a fi condamnat la închisoare, a câștigat sume frumoase în cadrul Cublului FC Steaua București.

Acesta a trăit la FC Steaua cea mai bună perioadă a carierei sale în Liga 1, câștigând ca manager nu mai puțin de 10.000 de euro pe lună.

„Gigi era generos cu omul lui de încredere. Mihai a fost dintotdeauna favoritul lui Becali și, în perioada în care era manager la Steaua, avea un salariu de boier. Așa se face că el încasa de la patron câte 10.000 de euro pe luna cash și se laudă cu un salariu anual de 120.000 de euro. Aici se adăugau bonusurile de campion de 50.000 de euro, dar și unul de calificare în Liga Campionilor ce ajungea pe la 100.000 de euro.

Dacă mai punem la socoteală și transferurile făcute de Meme, suma este una uriașă și nu putea fi egalată de niciun alt șef din Liga1. Se pare că deși se află la „răcoare” pentru câțiva ani, Gigi nu l-a uitat și încă îi dă un salariu lui Stoica pe statul de plată al clubului, dovadă că și de la pârnaie, managerul scoate bănuți pe bandă rulantă. E adevărat că nu totul este gratis! Meme se implică și acum telefonic în transferurile echipei, dar și în probleme importante pe care le discută în prealabil cu Becali, dar și cu cei care conduc acum clubul”, spuneau apropiații acestuia.

Mihai Stoica si Gigi Becali

Mihai Stoica, despre perioada din închisoare

Mihai Stoica a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru WOWbiz cum a fost perioada petrecută în închisoare și prin ce încercări a trecut. Fostul manager FC Steaua București a vorbit și despre relația cu Gigi Becali.

„Înainte de arestare toată lumea îmi spunea că o să fiu achitat. A fost o surpriză, am luat-o ca pe o întâmplare, însă apoi am realizat că nimic nu este întâmplător. Acest lucru m-a ajutat să-mi schimb scara de valori. Acum sunt mult mai liniștit. Înainte de a ajunge la penitenciar dormeam 4 ore pe noapte, acum dorm 7-8 ore. Eu am 53 de ani și ăsta sunt. E greu să te prefaci că îți este bine sau rău pentru că te trădează corpul.

Eu știam foarte bine ce am făcut sau ce n-am făcut. Sunt chestii pe care nu le realizăm înainte. Am ieșit un om mult mai bun decât am intrat. Dacă în trafic sunt provocat, zâmbesc și merg mai departe. Nu îmi vine să cred când citesc ce scriam pe Facebook înainte.(...)

Am fost dependent de calmante și de somnifere. Aveam probleme înainte să fiu arestat. La Steaua este o presiune imensă. Să lucrezi cu Gigi nu este tocmai la îndemână oricui, este o persoană extrem de activă, cu multe idei. Trebuie să fiu mereu pregătit”, declara Mihai Stoica.

Mihai Stoica si fiica sa