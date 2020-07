Daniel Fenechiu a venit în direct, în timpul unei ședințe a Comisiei Juridice a Senatului, cu motanul și cu o sticlă de coniac. Profitând de o pauză în dezbateri, Fenechiu a prezentat sticla colegilor, comentând:a explicat amuzat demnitarul liberal.

Citeste si: Noi reguli pentru bolnavii de coronavirus! Ce se va întâmpla cu pacienții! Anunțul oficial al lui Nelu Tătaru

Citeste si: Ministerul Educației asigură elevilor și profesorilor, la cerere, un laptop sau o tabletă. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial

După ședința respectivă, Daniel Fenechiu a realizat ce gafă a făcut și a trimis un comunicat în care își asumă erorile. ”Respectivele imagini și înregistrări surprind o discuție on-line, pe care am avut-o, de acasă, cu unii colegi, într-o pauză a lucrărilor Comisiei Juridice – undeva după miezul nopții, în care încercam să relaxez atmosfera după o perioadă de dezbateri tensionate. (...) Faptul că în mod demonstrativ, crezând că sunt într-o discuție nepublică, le-am arătat colegilor aflați în pauză o sticlă de Armagnac, nu înseamnă că am și consumat respectiva băutură, în ceșcuța care apare în imagine fiind în fapt cafea, probabil a opta cafea din respectiva zi. (...) În final țin să arăt că regret împrejurarea că am făcut o glumă nefericită, pe fond de oboseală, la o oră târzie și într-o discuție on-line pe care o știam nepublică, chiar dacă, așa cum am arătat, intențiile mele au fost de detensionare a atmosferei. Totodată îi rog pe toți cei pe care abordarea mea nefericită i-a dezamăgit să mă scuze”, a notat Fenechiu printre altele.

La nivel financiar, Daniel Fenechiu stă foarte bine, ca mai toți parlamentarii români.

Vezi ce venituri impresionante are Daniel Fenechiu pe știrilekanald.ro!