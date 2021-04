Ce avere avea Cornelia Catanga. Ce moștenește fiul ei, Alexandru, după moartea artistei

In articol:

Cornealia Catanga a încetat din viață la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universtitar din Capitală, unde a fost dusă de urgență în urma unui infarct. Medicii nu au putut face nimic pentru artistă, iar în cele din urmă a fost răpusă de complicațiile provocate de COVID.

Ce avere avea regretata Cornelia Catanga

Deși au fost în numeroase turnee de-a lungul timpului, Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga ajunseseră la sapă de lemn în ultima perioadă și nu se mai puteau întreține singuri.

În urmă cu ceva timp, invitată la o emisiune televizată, artista a mărturisit că Alexandru, fiul său, era singurul care aducea bani în casă. „ Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă Banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la Bancă.

Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, declara Cornelia Catanga.

Cornelia Catanga, artistă

Cornelia Catanga și-a prevestit moartea

Aurel Pădureanu a făcut dezvăluiri terifiante după înmormântarea regretatei artiste, Cornelia Catanga.

Artistul a povestit cu ochii în lacrimi cum Cornelia și-a prevestit moartea. În cadrul unei emisiuni TV, Aurel Pădureanu a mărturisit cum soția lui a avut premoniții și simțea că i se apropie sfârșitul.

„ A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Cornelia avea premoniții, anul trecut am făcut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea.

Era bucuroasă. Îmi zicea: „ah, ce frumos e”. După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng. A plâns rău. Mi-a zis: „de ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun. Nici Paștele nu mă prinde”. Te rog să mă crezi că așa a zis”, a spus Aurel Pădureanu.

Cornelia Catanga, alături de soțul ei, Aurel Pădureanu

Soțul Corneliei Catanga își amintește cum a mers la morgă să ridice trupul neînsuflețit al Corneliei Catanga. Foarte îndurerat, acesta spune că și-a luat iubirea vieții într-un sac și că își dorea extrem de mult să o îmbrace frumos, pentru că artista era foarte cochetă atunci când era în viață.

„Am fost la morgă să o iau. Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul. Dormea, arăta ca un copil. Am țipat. Voiam să o îmbrac, era atât de cochetă. Avea peste 300 de rochii. Ea se îmbrăca frumos. În jurul ei aducea bunătate, simplitate. Nu o să mai existe o artistă care să aibă ce a avut ea. Avea o aură, electriza publicul” , a declarat Aurel Padureanu, într-o emisiune TV.