Ce banc i-a spus Mitică Dragomir lui Nicolae Ceaușescu și a regretat. Reacția Elenei Ceaușescu l-a înspăimântat: "I-am spus soției că gata, ne curăță!"

In articol:

Dumitru Dragomir a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a povestit cum a decurs una dintre întâlnirile cu Nicolae Ceaușescu. Deși scopul pentru care fusese chemat la casa din Scornicești fusese altul, Ceaușescu l-a pus să-i spună un banc despre el.

Ce banc i-a spus Mitică Dragomir lui Nicolae Ceaușescu

Reacția Elenei Ceaușescu l-a speriat pe Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, amintiri din viața sa [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mitică Dragomir a fost președintele Clubului FCM Brașov și la un moment dat muncitorii de la Uzina "Steagul roșu" de care aparținea echipa s-au revoltat împotriva sa.

I-au trimis o petiție lui Nicolae Ceaușescu în care îl acuzau că îi obligă să achite cotizații și să plătească abonamente la meciurile echipei, doar să strângă bani negri pentru blaturi, cumpărarea arbitrilor și a ziariștilor. Mitică Dragomir a fost chemat la o sindrofie la reședința lui Nicolae Ceaușescu din Scornicești.

"Da, avea un umor extraordinar. Era un om absolut deosebit, cald, iubitor de oameni. Mi-a spus atunci la masa aia să nu faceți prostii că vă desființez.

I-am spus un banc. M-a întrebat dacă știu un banc cu Ceaușescu: Știu, tovarășe președinte!

Uitați, pe o navă s-au întâlnit Hrușciov, Ceaușescu și Kennedy. Și s-au întrebat: care nație e cea mai curajoasă din lume?! Românul a zis a noastră, americanul la fel, rusul că a lor.

Și a spus: John, aruncă-te în ocean cu cuțitul ăsta și scoate 2, 3 rechini! S-a aruncat, a scos 2 rechini, dar fără o mână și fără un picior. Rusul catre Alioșa: ia un cuțitaș mai mic și scoate 3 rechini! S-a aruncat, a ieșit fără picioare, dar cu vreo 4-5 rechini. Nicolae Ceaușescu către Ion: Ioane, ne facem dracu de râs! Aruncă-te și tu, ia ce vrei baionete, cuțite, puști, aruncă-te și scoate măcar un pește să nu ne facem de râs! E apa rece, bre, nu intru! Ce curajos!.

Atunci am simțit că am greșit, că doamna Ceaușescu mi-a zis ceva ce nu am să uit niciodată: "Ma, să fii al moartii, de nebun!" Mi-a fost frică, printre puținele dăți. Când am ajuns i-am spus nevestei: gata, ne curăță! Și nu mi-a făcut nimic!"

Mitică Dragomir, în fața celor mai incomode întrebări [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cine este Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir s-a născut pe 30 mai 1946 în Bălcești, județul Vâlcea. Este un om politic afacerist și fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România.

Și-a început cariera ca președinte al mai multor cluburi de fotbal, precum Chimia Râmnicu Vâlcea, Viitorul Scornicești și FCM Brașov.

Din structurile LPF, Dumitru Dragomir a făcut parte încă de la început. A fost mai întâi vicepreședinte și apoi a devenit președintele LPF.

Mitică Dragomir a fost deputat în Parlamentul României din partea PRM în perioada 2000-2008.