Soția lui Pepe poate candida la titlul de cea mai atrăgătoare mămică. Raluca Pascu a făcut senzație, weekendul trecut, la Mamaia, într-un costum de baie de culoare albă.

Pepe, Raluca și cele două fetițe pe care le au împreună și-au petrecut weekendul pe litoral iar paparazzi WOWbiz.ro au surprins imagini spectaculoase cu una dintre familiile frumoase din showbizul românesc. Cântărețul a împlinit 8 ani de la nuntă, însă după cum se poate vedea în imagini, pare la fel de fericit ca la început. Cu atât mai mult cu cât, între timp, în viața cuplului au apărut și cei doi copii.

Pepe, responsabil cu distracția

Pepe s-a distrat de minune împreună cu cele două fete: Rosa Alexandra și Maria, în timp ce Raluca i-a admirat de pe margine. Pepe a scos arsenalul secret, o găletușă de nisip, și a început să le toarne fetelor apă pe cap, iar acestea i-au răspuns cu zâmbete și bună dispoziție.

Dincolo de atmosfera de familie perfectă, n-am putut să nu remarcăm faptul că Raluca a reușit să facă senzație pe plaja de la Mamaia. Soția lui Pepe a venit cu un costum de baie de culoare albă, care i-a pus în valoare calitățile fizice. Doamna Pascu ține în continuare la aparențe, așa că a intrat în mare cu o pereche scumpă de ochelari de soare la ochi, drept urmare nu s-a băgat la bătaia cu apă.

Cu asta l-a cucerit Raluca pe Pepe

Raluca ar fi putut candida la titlul de cea mai atrăgătoare mămică de pe litoral, weekendul trecut. Soția lui Pepe nu mai este chiar o tinerică, ea a împlinit 29 de ani și are deja doua nașteri la activ. Cu toate astea, ea continuă să arate foarte bine și văzând-o în costum de baie, putem înțelege de ce s-a îndrăgostit Pepe de ea.

Dincolo de fizic, Pepe a descoperit în Raluca și alte calități, care l-au făcut să își dorească să-și petreacă cu ea tot restul vieții.

”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…). Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că orice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, a povestit, recent, Pepe.