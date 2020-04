In articol:

Nelu Bălășoiu a fost bogat, dar averea lui s-a rispit în ultimii ani de viață, când bolile l-au copleșit. Bălășoiu a murit marți, 21 aprilie, la 71 de ani, fiind internat în comă la spitalul din Suceava, după ce a fost infectat cu coronavirus. Ulterior, el a suferit un atac vascular cerebral. În 2017, WOWbz.ro a dezăluit că Bălășoiu se zbate într-o sărăcie lucie. Barbatul suferea de Hepatita C, dar si de un diabet agresiv, din cauza caruia a fost nevoit sa isi taie jumatate din laba piciorului. “In prima faza, si-a taiat doua degete, apoi, incet, incet, pentru a elimina infectia, a fost nevoit sa apeleze si la alte interventii chirurgicale pana cand nu i-a mai ramas decat calcaiul!!! Este cumplit si, culmea, lucrurile nu se opresc aici! Cangrena se extinde si in partea superioara si este necesara inca o operatie, pe care nu are cum sa o plateasca, fiindca traieste doar din 300 de lei pe luna, proveniti din pensie! E amarat si abia se mai descurca!”, au povestit persoane din lumea artistica.

“Nelu se plange ca nu il viziteaza deloc copiii sai. Daca vine o data la sase luni unul dintre baietii sai, sta cu el vreo doua trei ore, si, apoi, pleaca! Nu ii aduce nimic si nici nu se intereseaza de sanatatea lui in mod special! Oricum, este singurul care mai ajunge cat de cat pe la Slobozia! Ceilalti patru nu l-au vizitat deloc si nici nu il suna! De aceea, artistul spune, de multe ori, ca nimeni nu il iubeste, iar cei pe care i-a crescut cu dragoste, acum, nu se gandesc decat la cat de repede sa vanda casa dupa ce el va inceta din viata! In plus, omul sustine ca din cauza copiilor a ajuns sarac si bolnav, fiindca, nu au avut grija niciodata de el”, au dezvaluit persoane din preajma lui Balasoiu. (vezi cum a fost la înmormântarea lui Nelu Bălășoiu)

Nelu Bălășoiu a fost bogat: "Iau un tractor cu 110.000 de euro, da?"

În 2008, când Bălășoiu a fost subiectul unui reportaj din Jurnalul național, situația era alta. „Localitatea Jegălia este situată la jumătatea drumului dintre Călăraşi şi Feteşti. Aici locuieşte Nelu Bălăşoiu. Un teritoriu însufleţit de pofta de muncă şi de viaţă a interpretului. Un pămînt întins, pe care, de-a lungul timpului, a creat o unitate de producţie agricolă de care acum este foarte mîndru. Iubeşte tot ceea ce ţine de ferma lui, fiecare colţişor, fiecare animal, floare, plantă sau legumă. Casa, amplasată în apropiere de malul iazului, scoate în evidenţă calităţile şi gustul artistului. Nu şi-a propus de la bun început să construiască un palat. Nici măcar o vilă. Aşadar, Nelu Bălăşoiu a ajuns să locuiască într-o clădire simplă, ataşată fermei, dar plăcută, ospitalieră şi rafinată. Cum a ajuns aici?: “Simţeam că artistăria, cum o numesc eu, nu va mai merge, în timp ce peste tot apăreau tot felul de specimene. Atunci, un bun prieten de-al meu care lucra într-o bancă mi-a spus: «Măi, de ce nu faci tu un împrumut sau dacă ai bani să cumperi nişte utilaje, să lucrezi în agricultură, că este profitabil?». Eu l-am ascultat. Făceam prestări de servicii cu combina”, a mărturisit Bălășoiu.

„Aveam şi am trei combine de recoltat. De la un timp nu se mai cîştigă. Au venit de prin străinătate acei indivizi care mureau de foame, cu tot soiul de utilaje. Oricum, nu mă plîng că nu am. Am să trăiesc şi să dau şi la prieteni. Nu bani, ceea ce am eu în casă. Aş fi vrut să mai construiesc nişte silozuri, dar, vedeţi dumneavoastră, seceta care există acum ne face să ne oprim. Pentru că n-avem la irigat absolut nimic pe zona asta şi nu avem cu ce plăti. Iau un tractor cu 110.000 de euro, da? În cinci ani trebuie să-l plătesc. În afară de asta, sînt implicate multe alte costuri, trebuie să plătesc şi oamenii, sămînţa. Lot semicerc de porumb nu pot să fac, fiindcă şi nea’ Gheorghe pune acolo porumb şi atunci pe mine mă împiedică. Lot de grîu am avut, dar ştiţi cît este un hectar de porumb? Sămînţa pentru un hectar? Cinci milioane! Cît trebuie să scot eu să plătesc şi tractorul, să plătesc şi salariaţii, să dau şi impozite la stat şi aşa mai departe?” Am fost primul individ care a avut combine de recoltat şi care a făcut prestări de servicii şi la IAS-uri, şi la fostele CAP-uri, şi la asociaţii. Sper şi de acum încolo să o duc bine”, a mai declarat Nelu Bălășoiu.