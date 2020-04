Larisa Iordache (23 de ani) a îmbrăcat uniforma de polițistă acum câteva zile. Celebra gimnastă, care e angajată ca agent la CS Dinamo, club aflat în subordinea Ministerului de Interne, s-a pozat in timpul serviciului, cu masca medicala si manusi pentru a se proteja de noul coronavirus. Ea a ieșit pe teren alături de un echipaj de Poliție. (vezi ce fac cele mai sexy gimnaste ale României în izolarea la domiciliu)

„Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca sunt pusi in pericol. Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru. Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra!", a postat Larisa Iordache.

