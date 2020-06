In articol:

Andra Volos și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei s-au despărțit de câteva luni și cu toate că ruptura dintre ei s-a produs cu mare scandal, în urma căruia cei doi și-au aruncat replici acide, se pare că încă se respectă și fac gesturi unul pentru celălalt.

Ce cadou i-a făcut Andra Volos lui Bogdan Mocanu de ziua lui?

De curând a fost ziua lui Bogdan, iar pentru că acesta a surprins-o plăcut de ziua ei de naștere, pe vremea când încă mai formau un cuplu, acum Andra s-a gândit că fostul ei iubit merită să se gândească și ea la el, în semn de respect pentru tot ce au trăit.

Astfel, fosta concurentă de la Puterea Dragostei

a dat fuga în oraș și i-a luat un cadou de care este sigură că va fi încântat. Mai exact, bruneta i-a luat o pereche de ochelari de soare de firmă, pe care susține că Bogdan îi căuta de ceva vreme.

„Pentru că mâine e ziua lui Bogdan, m-am gândit, chiar dacă noi nu mai suntem împreună, m-am gândit să îi fac o mică surpriză. Pentru respectul pentru ce am trăit noi, pentru tot ce a fost între noi. M-am dus să îi iau un cadou și o să i-l trimit la ora 12. Vlogul o să îl postez după, pentru că dacă vede clipul, vede și cadoul.

Eu cred că merita să fiu și eu acolo prezentă și dacă vreți să știți ce i-am luat, ia să vedeți ce m-am gândit să îi iau. Eu sunt 100% sigură că o să îi placă mult, pentru că mai avea ceva similar și căuta de mult această colecție (n.r ochelari de soare). Culoarea asta poate să o folosească la orice ținută. Bogdan, dacă nu îți plac, poți să mi-i dai mie că îi port eu.

Dacă nu își place mergi la magazin, spui numele meu, Andra Volos, dacă nu ai uitat cum mă cheamă, și o să îți schimbe cu ce vrei tu de acolo. La mulți ani, multă fericire, sănătate. Știu că și tu ți-ai bătut capul să îmi faci cadouri ca să fie perfectă ziua mea, așa că și eu ar fi trebuit să fiu prezentă și uite că mă fac prezentă prin surpriza asta micuță”, a spus Andra Volos pe vlog.

A renunțat la toate colaborările cu Bogdan

În același vlog, Andra Volos a ținut să lămurească situația dintre ea și Bogdan Mocanu și a anunțat că a renunțat la toate colaborările care îl implică și pe Bogdan, pentru a nu da curs speculațiilor și comentariilor negative la adresa ei.

„Eu am filmat un videoclip. Trebuia să fim amândoi în acest videoclip. Este o piesă de dragoste, dar din fericire am zis că dacă noi nu mai suntem împreună și nu mai avem treabă unul cu celălalt, ar fi mult mai ok să nu mai colaborăm împreună. Eu am renunțat la toate colaborările care îl includ pe Bogdan. Mi-a mai făcut o mică manevră.

A mai fost un videoclip unde se susținea că el m-a cerut de nevastă. A fost o regie. Iar ca să credeți că eu sunt o falsă care susține că nu suntem împreună, iar pe YouTube se întâmplă altceva. Bogdan, dacă vezi acest vlog, o să îți dai seama că sunt o doamnă”, a mai spus Andra.